“Lato” Santillán destacó la rotación y la intensidad

08/12/2020 - 23:40 Deportivo

Edgardo Santillán cumple un rol clave en Quimsa como primer asistente de Sebastián González, el entrenador jefe, lo cual es motivo de orgullo debido a que es santiagueño.

“Lato”, como todos en la delegación, está enfocado en el partido de mañana ante Platense, en el que Quimsa intentará encadenar su quinta victoria consecutiva.

“Estamos en una etapa de construcción del equipo. El mensaje de Seba González es el de ir construyendo una identidad de juego. No tuvimos una buena pretemporada, pero a partir de ahora lo tenemos que lograr. Partido tras partido, el equipo busca tener la misma intensidad y la dinámica e ir creciendo como equipo”, comentó en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado acerca de cuáles son las claves del gran presente de Quimsa, respondió: “En la rotación. Hoy hay doce jugadores que pueden jugar. El mensaje de Seba es la intensidad y que todos saben que pueden jugar. El grupo está muy bien, todos se sienten importantes, todos tienen su rol. El entrenador también da libertades para que se sientan cómodos y creo que es lo principal por lo que está funcionando el equipo”.

El entrenador santiagueño debió hacerse cargo del equipo ante Libertad y el triunfo dejó en evidencia que cumplió la labor a la perfección.

“Ha sido una situación muy rara, porque nosotros estábamos yendo a la cancha y no teníamos los resultados de los hisopados. Esperamos un momento en el colectivo y luego bajamos. Lamentablemente no le llegó el resultado y me he tenido que hacer cargo. Ha sido una sensación rara y linda a la vez, que uno lo ha tenido que hacer lo mejor posible, sin salir de lo planificado por Seba en la mañana del partido. Les agradezco a los jugadores por el profesionalismo y el respeto hacia uno. Me dieron la libertad para dirigir, cuando sabía que no podía estar y la verdad que me sentí muy contento”, recordó gratificado.

“Lato” lleva trece años en Quimsa y fue asistente de grandes entrenadores como Daniel Jaule, Silvio Santander, Oscar “Huevo” Sánchez y Néstor “Che” García, entre otros.