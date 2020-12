Reducen, maniatan y tienen cautivo a camionero para robarle 29.800 k de soja

08/12/2020 - 00:01 Policiales

Horas dramáticas vivió un camionero santafesino cuando fue secuestrado por dos delincuentes armados quienes lo sorprendieron mientras descansaba sobre la ruta 89, y tras reducirlo lo llevaron por distintas localidades para robarle los 29.800 kilos de soja que trasladaba.

Según informó la policía, el grave hecho fue descubierto cerca de las 12.20 de ayer, cuando los efectivos de la Comisaría 29 recibieron un llamado que indicaba que sobre la Ruta Nacional 89, a la altura del kilómetro 403 había un camionero, víctima de un ilícito.

De inmediato se trasladaron al lugar en cercanía del paraje Saldívar, departamento Moreno, y allí se entrevistaron con Daniel Rubén Odetti (46), residente en la localidad de Loma Alta, quien contó que minutos antes había sido liberado por dos delincuentes.

Según manifestó la víctima, se trasladaba desde el establecimiento “La Adeleida”, ubicado en la localidad de Sacháyoj con destino a Rosario a bordo de un Scania modelo P250 con el cual había sido contratado para realizar un flete.

Odetti contó que emprendió viaje cerca de las 21 y arribó a Quimilí alrededor de la medianoche, donde decidió hacer una escala para alimentarse y luego descansar para lo cual detuvo el vehículo sobre la ruta provincial 92, frente de las oficinas de Transporte “El Chelco”.

Cerca de la 1.30, la víctima se despertó a causa del estallido del cristal de la ventanilla del conductor.

Allí corrió la cortina y notó que un sujeto le apuntaba con un arma de fuego en la cabeza, que lo obligó a quedarse quieto.

“Si te quedas quieto no te va a pasar nada”, le gritó el maleante mientras lo maniataba, para después tirarlo en la parte de atrás de la cabina, donde había una cama. Allí apareció su cómplice quien tenía un cuchillo carnicero en sus manos y se subió en el asiento del conductor.

El damnificado contó que fue cubierto con una colcha y allí los delincuentes emprendieron el viaje, con sentido a la ciudad de Añatuya, por ruta provincial 92. La víctima contó que por lo que pudo ver los delincuentes realizaron recorridos por “Capital de la Tradición”, Pinto y Malbrán, donde descargaron más de la mitad de la soja que llevaba el camión.

Una vez ya en Quimilí, los delincuentes ingresaron por distintos sectores donde descargaron la totalidad de la soja para luego dejarlo abandonado a la altura del kilómetro 403.

La víctima pidió ayuda a un compañero de su empresa. Según contó el camionero a los uniformados los delincuentes quienes bebían cerveza y hablaban constantemente con sus contactos tenían “tonada de gitanos”.

La fiscal de turno Dra. Lorena Nieva tomó intervención en el caso y ordenó que se diera participación a la Brigada de Investigación y se solicite cooperación a División Delitos Comunes.

“Pensé que me metían un cuetazo y me dejaban tirado”

En diálogo con EL LIBERAL, Odetti contó que vivió momentos de mucha tensión, mientras permanecía cautivo de los delincuentes, quienes lo tenían atado dentro de la cabina del rodado.

“Fue terrible. No me golpearon, no me hicieron nada pero me decían que me quedara quieto, tranquilo que si les hacía caso no me iba a pasar nada. Ellos todo el tiempo hablaban por teléfono con sus contactos, aparentemente compradores de soja”, expresó la víctima.

El camionero manifestó que los delincuentes tenían el rostro cubierto con máscaras y buzos con capuchas. “No les vi la cara, pero tenían tonada como de gitanos”, enfatizó mientras sostuvo, también:

“Cuando dejaron toda la carga y estacionaron el camión pensé que me pagan un cuetazo dentro del camión y me dejaban tirado aquí”.