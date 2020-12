SIMULACIÓN DE DERECHOS EN CONTRA DE LA LEY NATURAL

09/12/2020 - 01:41 Opinión

Del texto del proyecto de ley del aborto o interrupción legal del embarazo ( ILE ) surge que se podrá practicar indiscriminadamente hasta la semana 14 y posteriormente hasta el noveno mes en los casos de: A) que el embarazo pueda ser resultado de una violación: bastará la declaración jurada de la mujer embarazada, sin que exista denuncia policial o judicial. El Estado revisa o audita la veracidad de una declaración jurada previsional o impositiva, que compromete el patrimonio del Estado; pero no controla seriamente (la falsedad o no) de una declaración jurada por violación. Demostrando así que le interesa más su presupuesto o equilibrio fiscal, que la vida de las personas por nacer.

Queda excluida la posibilidad de una notificación previa a las parejas (esposo, concubino, novio o amante de la mujer gestante) para que autorice que se realice el aborto. Ello es, porque en muchos casos, pudiera contradecir la declaración jurada de la mujer de que “fue violada”. Sin embargo para vender un vehículo, los esposos o concubinos, deben firmar ambos conjuntamente. Esto afecta seriamente los derechos del progenitor, quien solamente podrá demostrar, con el ADN obtenido previamente en el vientre materno o con los restos de la criaturita después del aborto, que era su hijo. Muchos de ellos iniciarán acciones judiciales a los centros de salud públicos o privados, que vulneraron sus derechos.

Si bien el Estado tiene mecanismos para atemperar con bonos, etc. las obligaciones de las sentencias que pudieren resultar en su contra, no ocurre lo mismo con los centros de salud privados, pudiéndose afectar la continuidad de los mismos. Aunque es un tanto riesgoso para la madre y para la criatura, obtener el ADN en el vientre materno, podría ser una herramienta, en casos extremos, para que el progenitor pueda reconocer su paternidad y evitar un futuro aborto, por parte de la madre.

B) Se podrá realizar el aborto hasta el noveno mes si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Dejando en este último caso la posibilidad de considerar que afecte su salud psíquica o social el tener un hijo con alguna capacidad diferente o síndrome de Dawn, facilitándose abortar hasta el último mes. Ello es en menosprecio de los ya nacidos con esos inconvenientes, que puedan considerarse una carga y no vean efectiva intervención a favor de las personas por nacer afectadas por la misma dificultad, ni siquiera por parte del Inadi.

Respecto de la objeción de conciencia, en diario La Voz del Interior del 27 de setiembre del 2019, se menciona: “que otros profesionales-por caso instrumentadores quirúrgicos o anestesistas- deben intervenir posteriormente, ante lo que sería un aborto incompleto, por lo que no podrían negarse a participar, porque incurrirían en abandono de persona”. Es cierto que extraer la placenta que puede quedar después de un aborto, es legal, dado que se pone en riesgo la vida de la paciente, por el tejido y el sangrado que quedó en el cuerpo de la mujer; pero es importante, que no se llegue a conclusiones falsas: De que los mismos profesionales que se oponen al aborto (médicos anestesistas, instrumentistas, enfermeros, etc) para minimizar errores, como de que quede placenta en el útero, estén presionados a participar en el aborto desencadenante, sin derecho a objeción de conciencia.

También con el presente listado se incurriría en una serie de injusticias como la de contar con todas las facilidades de pasar de una postura contraria al aborto a favorecerla. Pero al revés no se puede, bajo pena, de que corra riesgo de perder su trabajo. A su vez, los directores de centros de salud que no estén a favor de la práctica abortiva, deberán renunciar a sus cargos, aunque los hayan ganado por concurso, dado que no hay objeción de conciencia Institucional. Lo que perjudicará la salud integral de la población, ya que esos puestos no estarán en manos de los más capaces sino de los médicos abortistas. En los centros de salud, a la hora de elegir profesionales, los médicos que más posibilidades laborales tendrían son los pro aborto, junto a otros profesionales que acompañen el proceso mal denominado interrupción legal del embarazo IlE, ya que a diferencia de la cesárea en que se interrumpe la gestación para continuar la vida fuera del útero, en el ILE se elimina la criatura dentro del útero. Si la criatura en el seno materno es un problema sanitario del que hay que deshacerse, lo mismo se considerará del que tiene capacidades diferentes o del anciano, cayendo en la eugenesia y eutanasia. Tampoco se mencionaron acciones para prever un cruce de datos, con la Anses encargada de abonar las asignaciones prenatales; para impedir dicho acceso al aborto a quien haya cobrado la misma con anterioridad, excepto que se produzca un aborto espontáneo.

Dicha asignación prenatal que paga el Estado con el dinero de los impuestos; tendría un destino especulativo por parte de quien pensara después abortar, contradiciendo el motivo de la asignación prenatal que es pro vida. Ningún ciudadano con sentido común puede estar de acuerdo en que el dinero de los impuestos se destine al pago del aborto, luego de haber sido abonada la referida asignación prenatal. Además al profesional que presente objeción de conciencia, se lo obliga a tomar todos los recaudos para garantizar la práctica del aborto, con la derivación del caso a otro profesional ambulatorio o centro de salud; lo cual también puede perturbar su conciencia.

Al no haber objeción de conciencia institucional, tampoco se respeta con el presente proyecto de ley, los objetivos de los centros de salud, donde la protección de la vida, desde la concepción hasta la muerte, está en sus fundamentos y estatutos. Es importante ponderar en el programa médico obligatorio, el encarecimiento de las Obras Sociales, Sistema de Salud y Prepagas, que se traslada a la población, por tener que brindar el aborto obligatorio y gratuito. Existe un justificado reclamo difundido por la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina y diversas Autoridades de las Iglesias Católica Apostólica y Romana, Católica Armenia, Católica Ortodoxa, Evangélica, Comité Interreligioso por la Paz, Red de Educadores Evangélicos, etc. de Córdoba , donde se realiza por parte de las entidades educativas, sociales y religiosas un enfático rechazo del proyecto de ley por atentar contra la vida, contra la libertad de conciencia, de pensamiento, de trabajo, de enseñar, de aprender y la libertad religiosa: derechos todos reconocidos en la Constitución Nacional. El proyecto de ley propone como política a cargo del Estado, “capacitar sobre perspectivas de género y diversidad sexual, a todos los docentes (…) a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes desean realizar… un aborto”. Luego el reclamo continúa diciendo que esta propuesta ignora el derecho de los padres de educar a sus hijos según sus convicciones y tiene la clara intencionalidad de adoctrinar y presionar a los docentes y, a través de ellos, a niños y jóvenes en una sola ideología.

El proyecto del aborto junto a la colonización ideológica, con la ideología del género, contradicen la cultura de raíz en su mayoría cristiana de nuestra población, las enseñanzas al pueblo Católico del Papa Francisco, las convicciones de otros Credos Religiosos que defienden la vida desde la concepción, avasallando nuestros derechos, libertad religiosa y buenas costumbres Si hasta la imagen de un crucifijo en un aula, juzgado u oficina pública, que es histórica y que enseña el amor verdadero de dar la vida por los demás, llegó a “molestar” la susceptibilidad de algunos… ¿Qué podríamos decir en relación a las imposiciones analizadas y otras que aparecerán en la letra chica del nuevo proyecto de ley?, contrarias no solo a la letra de nuestra Constitución Nacional , sino también al espíritu de la misma. Refiriéndonos a la doctrina del acto propio, que impide a un sujeto colocarse en un proceso judicial en contradicción con una conducta anterior. En el marco de ese planteo los legisladores no podrían prohibir a los demás de un derecho que ellos mismos tuvieron o que propiciaron. Pudiéndose solicitar en un proceso judicial vedar el voto a favor del proyecto de ley del aborto de los legisladores, en los casos de, que algunos pueden haber cobrado asignaciones prenatales, o su cónyuge, siendo las mismas en su génesis pro vida contrarias al aborto. También porque fueron quienes votaron en las Cámaras Legislativas la ampliación de las asignaciones prenatales a los desempleados, trabajadores informales, veteranos de guerra, etc. votando a su vez, el 12/08/15, el art 19 del CC, en que unifica el comienzo de la existencia de la persona en el momento de la gestación. Finalmente también se puede peticionar judicialmente vedar el voto de los legisladores a favor del proyecto de ley, aplicándose la doctrina del acto propio; porque ellos mismos o sus familiares gozaron de libertad en la elección de la educación religiosa, concurriendo a Colegios Confesionales, no direccionados o controlados por el Estado, con la implementación de la ESI propuesta.

Si bien el beneficio de la asignación prenatal se “mantiene” en la actualidad, está sujeto: a la posibilidad de que a partir del próximo año, las beneficiarias del mismo se tengan que haber puesto o ponerse una vacuna que según algunos expertos no está suficientemente experimentada, para después poder cobrar la asignación prenatal por embarazo. Motivo por el cual el derecho de la beneficiaria no es igual al que pudo haber beneficiado a dichos legisladores (o cónyuges) al cobrar en alguna etapa laboral las asignaciones prenatales, ni tampoco es igual al beneficio que votaron en las Cámaras sin estos condicionamientos de vacunas, que no están experimentados. Es decir, “podría” estar condicionado el cobro de las asignaciones en general y de las prenatales a una “vacuna”; que según refirió el Dr. Luis Marcelo Martínez médico genetista, presidente de la Sociedad Argentina de Genética Médica (al momento de su discurso a los senadores el 20/10/20) no se trata de una vacuna, sino de compuestos con resultados no experimentados y que podrían ocasionar daños a corto, mediano y largo plazo, con un factor mucho más grande de riesgo que de beneficio. Sin tener el Dr. Luis Martínez una postura anti vacuna, se sintió moralmente obligado a hacer esa denuncia, poniendo a disposición de los senadores todo el material científico que le sea requerido. Con respecto al plan de los 1.000 días que busca apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los dos años, “podría” tener la misma limitación, de que se brinde el apoyo a los menores, condicionado al plan de vacunación obligatorio, incluyendo la de Covid.

La Academia Nacional de Medicina en su declaración aprobada por el Consejo de Administración del 22 de julio del 2020 manifiesta que ve con honda preocupación la legalización de un protocolo que atenta contra los principios consagrados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con los que el país está comprometido y las Leyes Nacionales. Reafirma que el niño por nacer científica y biológicamente, es ser humano cuya existencia comenzó en el momento de la concepción. Continúa diciendo la Academia Nacional de Medicina que el proyecto de ley desconoce en forma manifiesta la ética, las leyes, la religión, la patria potestad, los derechos humanos y el valor de la vida. Ignorando lo que opina. La Academia Nacional de Medicina, el mismo Ministro de Salud , manifestó que la persona por nacer es “un fenómeno” , reconociendo que si fuera persona, estaríamos frente a un genocidio que hace según él, más de la mitad del mundo civilizado. Todo en un contexto en que en el Consenso de Ginebra del 22/10/20, Estados Unidos y 31 países rechazan el aborto como un derecho y declaran la familia como base de la sociedad. Los legisladores celestes deberían presentar proyectos superadores para defender la vida, ya que su función es crear, modificar o derogar controvertidas leyes como la ideología del género o el matrimonio igualitario, que favorecen la obligatoriedad de la ESI. Es tiempo de accionar a través de la Justicia y también de propiciar cambios desde las Cámaras. En Mateo Cap. 15 versículo 33 surge la pregunta de los discípulos a Jesús: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? La respuesta estuvo en los niños que pusieron a disposición sus cinco panes y Dios se encargó de multiplicarlos. No por casualidad la sapiencia popular, desde antaño afirma: cada niño viene con un pan bajo el brazo…