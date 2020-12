Luis Ventura disparó contra quienes acompañaron a Diego Maradona en su estadía en Cuba

09/12/2020 - 21:27 Pura Vida

“¿Sabíamos cómo tenía el corazón Maradona? Ahora lo sabemos, pero esto se conocía desde hacía años y está documentado. Yo voy a dar el porcentaje de funcionamiento que tenía ese corazón”. Así abrió el periodista Luis Ventura el “expediente” de Diego Armando en el programa “Informados de todo”, que conduce Guillermo Andino por América, y arremetió contra el entorno que acompañó al astro del fútbol argentino durante su rehabilitación en Cuba.

“No lo cuidaron. El que se cuidaba era Diego, hicieron lo que pudieron, pero que no me vengan a vender los amigos nada porque eran los que le llevaban la merca. Ellos eran los que le llevaban la droga para que se fusilara y lo sabían todos”, lanzó Ventura.

Y agregó: “Está todo en las historias clínicas, sabían que Cuba no le daba un put... medicamento para que se recuperara. Es la verdad. Un profesor en psiquiatría y adicciones me llamó ayer y me tuvo una hora y media explicándome cómo fue el operativo Cuba y quiénes se beneficiaron a costilla de Maradona”.

“Diego les salía al gobierno cubano 50 mil dólares por mes. El único medicamento que entraba de afuera a Cuba venía desde Francia y lo compraba Fidel Castro para Diego”, sentenció y sumó: “A Diego Maradona le vivían dando un placebo para bajarle la ansiedad”.l