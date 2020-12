Los Carabajal despiden el 2020 con festival y público

09/12/2020 - 21:32 Pura Vida

Tras casi 9 meses de distanciamiento social preventivo, a lo largo de los cuales solo mantuvieron contacto virtual con su público, a Los Carabajal les llegó la invitación para cerrar este inédito 2020 con un show presencial en el marco del Festival “Raíces provincianas” que todos los años organiza el municipio de Escobar, y que esta vez se realizará bajo las normas de protocolo vigentes para evitar la propagación del Covid-19.

Según anticipó Mario “Musha” Carabajal, uno de los integrantes del conjunto santiagueño, están preparando un repertorio que acompañe la felicidad de la gente por el reencuentro y que les permita expresar sus sentimientos con la música. Aunque también aclaró que el festival se realizará con un reducción de público para asegurar que se sigan manteniendo cierta distancia entre las personas; y quienes no logren ingresar al predio adonde se realizará el espectáculo podrán seguirlo por el canal oficial de YouTube del municipio de Escobar.

“Es un evento que todos los años lo realizan al aire libre. En esta oportunidad, además de las medidas de protocolo, se reducirá la cantidad de público. Por eso les están recomendando a las personas que no logren ingresar al predio, que no se queden en los alrededores”, contó Musha sobre las disposiciones que se están tomando para prevenir la aglomeración.

¿Qué significa para ustedes volver a un escenario para cantarle a la gente, presente en ese lugar?

Crea una expectativa muy grande igual que nuestra felicidad. Esto también nos permitirá ir acomodándonos a estas nuevas maneras (reducción de público y distancia) de seguir ofreciendo nuestra música, como ya lo hemos hecho con el formato virtual. Hemos ofrecido dos streaming durante esta pandemia, y este festival será el primero y el último, en formato presencial, de este 2020.

La posibilidad de un show presencial nos permite experimentar una sensación distinta a la del streaming adonde estamos nosotros solos en el estudio. Ahora va a estar el público y será un volver al hábitat adonde nosotros nos sentimos más a gusto, con el escenario, la pantalla gigante, las luces, el sonido y el público, con el que se da un ida y vuelta especial.

Eso nos motiva y nos pone muy felices.

¿Habrá un repertorio especial para esta vuelta al escenario?

La gente está contenida y deseosa de expresar sentimientos, su alegría, su felicidad; así que vamos a tratar de improvisar un patio santiagueño, en el que la gente pueda bailar, disfrutar de la música y que ésta nos lleve a ese rincón más profundo que tenemos los seres humanos para expresar lo que motiva la música.

Cosquín no podrá ser

Si bien hace unos meses se había anunciado la realización de la 61ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, del 23 al 31 de enero de 2021, grilla en la que Los Carabajal se iban a presentar el lunes 25, hace un par de días la comisión organizadora dio marcha atrás para estar en consonancia con las disposiciones del Gobierno de la provincia de Córdoba y la cartera de Salud, en cuanto a la limitación de espectáculos presenciales para evitar la propagación del coronavirus por la aglomeración de personas.

“Cuando aquella vez me confirmaron la realización del festival, e incluso me aseguraron la fecha, tuve emociones encontradas. Por un lado estaba feliz de saber que se iba a hacer el festival, y por el otro, tenía ese dejo de preocupación por la conveniencia o no, por lo que genera Cosquín alrededor. Tenía la felicidad por volver al trabajo, al escenario; y por otro lado, el temor por lo que pudiera pasar. Creo que ha primado el sentido común, más allá de que los organizadores intentaron conseguir los permisos con la elaboración de todos los protocolos hasta último momento. Pero con sentido común dijeron ‘nos vamos a sumar a lo que determina la gente del Gobierno de Córdoba y de Salud, que no sea presencial”, señaló Musha Carabajal.

La noche del 25 de enero se iban a presentar Los Manseros Santiagueños, Los Carabajal y Lucio Rojas, entre otros. Por ahora, sólo les queda esperar a ver qué otra propuesta de festival surge desde Cosquín.l