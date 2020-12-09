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CARTELERA TV / 10 de diciembre 2020

- 22:13 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.30 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.30 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 FUERZA DE MUJER

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUERZA DE MUJER (CONTINÚA)

22.45 MASTERCHEF CELEBRITY

00.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.30 STAFF

00.45 CUENTOS INOLVIDABLES

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CHIKUCHIS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


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