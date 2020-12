“PEQUEÑA VICTORIA” LOGRÓ UN IMPORTANTE RECONOCIMIENTO

09/12/2020 - 22:15 Pura Vida

La tira “Pequeña Victoria” que Telefé estrenó en 2019 obtuvo el Premio Rose D’Or 2020 a la mejor telenovela, alcanzando uno de los lauros más ilustres del entretenimiento. El Rose D’Or es elegido por un jurado de 80 representantes de la industria televisiva mundial, que en este caso reconoció la excelente historia y calidad de producción de “Pequeña Victoria”, que también fue nominada a un Premio Emmy Internacional.

El cineasta Daniel Burman, director de contenido de The Mediapro Studio US y showrunner de la tira, indicó que “estamos orgullosos de los reconocimientos conseguidos por ‘Pequeña Victoria’ y agradecemos mucho al jurado del Premio Rose D’Or haber premiado este proyecto, una propuesta inédita que visibiliza nuevos modelos de familias y confirma que la diversidad no es un ‘trending topic’ más, sino una señal (positiva y liberadora) de nuestro tiempo’. La historia original de la serie creada entre el realizador y Érika Halvorsen, fue protagonizada por Julieta Díaz, Natalie Pérez, Inés Estévez y Mariana Genesio Peña, con las actuaciones masculinas de Luciano Castro, Daniel Hendler, Nicolás Francella y Facundo Arana.

El holding ratificó el inicio de la producción de “Pequeñas Victorias, Perdidxs en la Tierra”, nueva temporada que estará disponible en Latinoamérica. en 2021 a través de Amazon Prime Video y en Argentina a través de Telefé.l