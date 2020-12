Alerta en Moreno por robo de casi $ 40 millones en soja; investigan al mercado negro y “marcadores”

10/12/2020 - 01:30 Policiales

Un negocio de casi $ 40.000.000 fue orquestado por la mafia de la soja en lo que va del 2020, cuyo escenario se sitúa en el departamento Moreno, atractivo polo para los operadores del mercado negro y sin que sus cabezas hayan sido identificadas aún.

Todo comenzó el 29 de enero. Esa jornada, los hermanos Walter Germán y Nelson Fabián Aranda y Cristian Zabala Bazán habrían cargado $ 2.500.000 en soja desde Moreno.

La denuncia fue refrendada en la Seccional 29 de Quimilí, Moreno, por Denis Juan José Galfrascoli, titular de la empresa Logística del Transporte, de avenida Rivadavia del Bº San José de Calasanz.

El volumen

Se trataban de 120.000 kilos de soja desde el campo Flor del Norte, Tintina, Moreno, responsabilidad de las firmas Lipsa y ACA (Asociación Cooperativas Argentinas).

Galfrascoli había contratado a los tres camioneros y a un cuarto prófugo, quienes resolvieron no llevar la soja al puerto de Rosario, pues la habrían negociado en Malbrán y en una aceitera de Córdoba.

“¿Qué esperaban que hiciéramos? Nos pagaban $ 6.000 por cada viaje. Alguien nos habló y ofreció a cada uno casi $ 20.000 por cambiar de destino”, habría declarado uno de los acusados. Hay cuatro imputados y el fiscal Sebastián Robles ya solicitó la clausura y elevación a juicio.

Caravana

Ahora, una caravana de 33 camiones alteró la estampa de Moreno, al retirar del campo “La Virginia” 900 toneladas de soja. Su valor oscila entre $ 25 y casi $ 32 millones en el puerto de Rosario.

Durante una semana, al menos 28 transportistas fueron apresados y conducidos a Añatuya, General Taboada.

“Fue un malentendido. Nos equivocamos de campo”, subrayaron los camioneros.

Sin embargo, tambien fueron apresados un intermediario y un ingeniero de la zona, imputados por el fiscal Ángel Belluomini.

Durante casi una semana, la Justicia tomó testimoniales e nidagatorias, pero nadie reveló el destino de los granos.

Brevemente, dejaron entrever que todo fue un error que quedó al desnudo ante la imposibilidad de munirse de 33 “cartas de porte”, el eslabón decisivo que les fue esquivo.

Reducen a camionero y se apoderan de los granos

Los policías vigilaban las rutas, pero los malvivientes volvieron a golpear en la antevíspera y en Moreno.

Esta vez, la víctima fue el camionero Daniel Rubén Odetti, 46, oriundo de Santa Fe. El transportista señaló a la policía que en el kilómetro 403 de la ruta 89, cerca del paraje Saldívar, Moreno, fue atacado por dos individuos. Lo habían contratado para realizar un flete desde el establecimiento La Adelaida, Sacháyoj, Alberdi, hacia Rosario.

Cargó 29.800 kilogramos de soja. Se trasladó a la ruta provincial 92, en Quimilí. Allí, lo abordaron dos sujetos armados: “Si te quedas quieto no te va a pasar nada”, advirtieron.

Inmovilizado

Le colocaron precintos en las manos y una soga en los pies. Lo cargaron en el camión y lo llevaron en un raid por Añatuya, Pinto y Malbrán.

Descargaron la soja y dejaron abandonados a la víctima y el transporte en el Km 403 de la 89.

Un engranaje bien aceitado por el valor de la oleaginosa

Para los investigadores, el negocio reditúa millones en ganancias y sospechan que los campos son marcados y casi liberadas las rutas para la circulación de camiones.

Hasta ahora, la Justicia aún aguarda informes sobre el tránsito de los 22 camiones cargados con 900 tn de soja.

Sus conductores aseguraron que trabajaban con documentación, pero aún su situación es poco clara.

Procedían de Santiago del Estero, Buenos Aires, Tucumán y otras provincias.

En silencio, el fiscal Belluomini avanza en la causa, mientras varios empresarios procuran que el escándalo no los roce, pese a haber sido denunciados por los camioneros.

Cómo se comercializa una carga de granos valuada en $ 25 millones y las dudas sobre dónde sería vendida

Sergio Fain, uno de los arrendatarios del campo en Quimilí desde donde sustrajeron 900 toneladas de soja en 33 camiones que fueron capturados por la policía, aún no sale de su asombro. En diálogo con EL LIBERAL señaló que “eran 33 camiones y lo que falta es que el fiscal que interviene en la causa nos habilite para que la vendamos”.

Agregó que “es un volumen nunca visto en la Argentina. Nosotros tuvimos robos en otros tiempos en nuestra zona, en la interprovincial, donde tenemos campos alquilados. Nos han robado muchos camiones de 1 ó 2 por vez, pero en distintos años, en un lapso de más de veinte años. Pero algo así, nunca. Es la primera vez que sustraen un volumen tan grande. Pero la policía de Santiago ha trabajado muy bien, rápido y los han descubierto”. En total “eran 900 tonelada” de soja y según la valuación del precio “en esos días estuvo a U$S365 la tonelada. Eso da más de $25 millones, es un volumen muy grande, unos U$S370 mil. Una barbaridad”.

Misterio

Sin embargo, otra incógnita que sobrevuela el caso es ¿cómo comercializar 33 camiones de soja -unas 900 toneladas- sin despertar sospechas?. En el ambiente agropecuario hay varias interpretaciones.

“No hay forma que esa mercadería se venda a puerto sin documentación, eso no existe. Pero, puede ser que vaya con documentación de otro, que esa producción vaya a nombre de otro. Es la única forma que se podría hacer para que se blanquee”, indicó una fuente del sector. Agregó que la mercadería “para salir del campo e ir al puerto se necesita carta de porte, código de trazabilidad de grano, las guías de rentas. No hay forma que se mueva sin eso. La única manera es que vaya a nombre de otro con toda la documentación, pero no a nombre del productor que tiene el campo y a quien le robaron”.

Posibilidad

Otra posibilidad es que se venda en el mercado negro. En este punto, en el sector recuerdan un caso parecido, pero en Misiones. Un operador señala que “ahí agarraron a 30 camiones de soja que estaban por pasarla Brasil, donde no hay retenciones (impuesto). La soja allá está en U$S380, la pasan como contrabando hormiga. La cobran en dólares, regresan y venden los dólares en el mercado blue. Le pagan al productor unos $20 mil y el que arma la operación se queda con una ganancia de unos $400 mil. Pero es ilegal. Es un contrabando totalmente ilegal”, indicó. Agregó que “lo que alienta ese mercado es la brecha cambiaria, porque si el dólar billete hubiera estado lo mismo que el oficial, nadie intentaría vender soja a un dólar blue. Vendería en puerto y en blanco porque es más seguro”. l