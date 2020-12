Vega: “Tenemos que confiar en nuestro equipo”

10/12/2020 - 01:39 Deportivo

Se respiran aires de cambio en Central Córdoba. Empieza una fase nueva en la Copa Diego Maradona, la Complementación, y con un cuerpo técnico nuevo, Ferrero-Scolari. Pero el que no cambia es el capitán, que sigue siendo Cristian Vega. El “Kily” habló de la zona dura que le tocó al “Ferro”, de esta nueva etapa y de los objetivos del club.

“Sabemos que todos los equipos son difíciles, pero quizás por nombre o la jerarquía de los jugadores que tienen los que nos han tocado en la zona, se puede decir que son los más duros. Pero nosotros tenemos que confiar en nuestro trabajo, en nuestro equipo. Ahora empieza una etapa nueva para nosotros, con otro cuerpo técnico, ya empezamos a trabajar y por suerte nos programaron para el lunes. Tenemos tiempo de trabajo y ellos también para evaluar y poner lo mejor que les parezca”, arrancó diciendo.

Sobre Scolari y Ferrero, dijo: “En lo personal, los conozco mucho a los dos, pero quizás los otros chicos no los conocen tanto. Pero por suerte tenemos una semana larga, habrá tiempo para trabajar, la prioridad aquí del grupo está muy bien, hay buena energía, buena vibra y eso facilita muchísimo para que el cuerpo técnico dé alguna indicación y el plantel esté a disposición al cien por cien para hacer lo que nos piden”.

Si bien Vega sabe que los objetivos son a largo plazo, prefiere enfocarse en estas cinco fechas que quedan. “Nosotros, como plantel, conocemos el proyecto que tiene el club. Sabemos que después se viene un torneo largo probablemente, donde ahí se va a sumar para el promedio. Pero tenemos que pensar en estas cinco fechas que vienen, tratar de mejorar el rendimiento futbolístico y estoy seguro y convencido de que si logramos eso, los resultados se van a empezar a dar. Pero siempre con fe y tirando para adelante”, explicó.

En esta Copa, el “Kily” pisó más el área rival y llegó al gol. “Quizás es más por el esquema de juego, porque veníamos jugando con un 4-4-2 y los dos volantes centrales tenían que ser mixtos, por el lado que iba la jugada tenía que subir uno. Quizás no lo venía demostrando antes porque me tocaba jugar solo de cinco tapón, pero me siento cómodo en ambas posiciones y me gusta también llegar al área. Uno siempre trata de sumar de donde le toque al equipo”, señaló al respecto. l