Alberto Fernández: “Entre enero y febrero vamos a vacunar a 10 millones de personas”

10/12/2020 - 11:53 País

El presidente Alberto Fernández anunció que ayer, 9 de diciembre, firmó el contrato con Rusia para la adquisición de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

Tal como había adelantado la semana pasada, el jefe de Estado aseguró que antes de fin de año inocularán a 300 mil personas. Y entre enero y febrero, se inmunizará a 10 millones de argentinos.

“En marzo la vacunación seguirá con otras vacunas que tenemos compradas”, anticipó en una conferencia de prensa que compartió junto al ministro de Salud, Ginés González García.

El mandatario aclaró que es el tercer entendimiento que firma el gobierno argentino con distintos laboratorios que están desarrollando fórmulas contra el virus que tiene en vilo al mundo.

Fenández dijo que todavía no está claro en qué países se producirán las dosis prometidas.

Además, González García informó que en un principio el laboratorio Pfizer se había comprometido a entregar algunas dosis en diciembre y otras durante el verano.

Sin embargo, nunca se terminó de firmar el contrato y las negociaciones parecen haberse estancado. “Recuerden que Pfizer fue la primera compañía con la que se reunió el Presidente; tengo la sospecha de que hay un problema de disponibilidad y por eso no se animan firmar un contrato”, analizó.

Recientemente, el presidente Alberto Fernández compartió desde su cuenta de Twitter un mensaje por su primer año de mandato, donde indicaba: “Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas”.

Si bien no se adelantó cuál será el tema central, la presencia de González García indicaría que el anuncio tendrá relación con la vacunación contra el coronavirus.

Cabe recordar que Rusia comenzó a aplicar su vacuna Sputnik V el pasado sábado, y el Reino Unido hizo lo propio con el jab de Pfizer – BioNTech este lunes.

Hace unas semanas, el ministro había adelantado que ambas vacunas habían presentado su solicitud de aprobación ante la ANMAT.

Según indicaba la agenda presidencial, este primer aniversario de Alberto Fernández como mandatario argentino lo iba a encontrar en Garín, Escobar, donde tenía previsto visitar el laboratorio que produce el principio activo de la vacuna contra el coronavirus.

La visita se canceló y en su lugar se anunció una conferencia desde la Casa Rosada, por lo que todos aguardan para saber si se anunciará la fecha en que se comenzará a aplicar la vacuna contra el Covid-19 y cómo se realizará la logística de distribución.

Luego del almuerzo, y mientras en Diputados se realiza la maratónica sesión sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el Presidente recibirá el informe final del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El mismo también es popularmente conocido como “Comisión Beraldi”, ya que está liderado por el abogado personal de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Beraldi.