CARTELERA TV / 11 de diciembre 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 LAS RECETAS DE MORFI
10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
10.30 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.00 MENSAJE ANUAL DE LA INTENDENTE DE LA CAPITAL
12.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
13.00 NOTICIERO 7 - PRIMERA EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 ALAS ROTAS
17.30 GUERRA DE ROSAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 ELIF
19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.30 ELIF (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 FUERZA DE MUJER
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 FUERZA DE MUJER (CONTINÚA)
00.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
00.30 STAFF
00.45 CUENTOS INOLVIDABLES
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA
COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 FANÁTICAS
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CHUKUCHIS
19.00 100% BÁSQUET
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 JUNTOS POR LA INCLUISIÓN
21.30 PEDALIER
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)