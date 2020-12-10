×

CARTELERA TV / 11 de diciembre 2020

A LAS 11 MENSAJE ANUAL DE LA INTENDENTE DE LA CAPITAL

- 21:18 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.30 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.00 MENSAJE ANUAL DE LA INTENDENTE DE LA CAPITAL

12.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

13.00 NOTICIERO 7 - PRIMERA EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.30 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 FUERZA DE MUJER

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUERZA DE MUJER (CONTINÚA)

00.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.30 STAFF

00.45 CUENTOS INOLVIDABLES

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA

COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 FANÁTICAS

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CHUKUCHIS

19.00 100% BÁSQUET

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 JUNTOS POR LA INCLUISIÓN

21.30 PEDALIER

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


Más noticias de hoy

Lo último de Santiago

El tiempo en Santiago del Estero: se pronostica...

Los días a pleno sol ya originaron los primeros casos de daños en...

Norma Fuentes brinda hoy su mensaje anual

Lo último de Economía

Para Broda, en 2021 “el Banco Central se queda...

Cambian las cuotas del monotributo en enero y la más baja será de...

Guzmán dice que la inflación de noviembre fue menor a la de octubre

Lo último de Mundo

AstraZeneca admitió error en su vacuna contra...

Millonario inglés se casó con el exnovio de su hija, y ella donará...

Covid-19: alertan que muchos países no accederán a la vacuna

Lo último de Política

Sólo por el pago del 20% retenido a las AUH en...

La Anses aspira a abrir una nueva Udai en la ciudad Capital, en plan...

Zamora recordó el Día de la Restauración de la Democracia

Desde Resistencia, 10 gobernadores relanzan hoy el bloque Región...

Santiago del Estero tuvo una jornada de alivio con solo 51 casos y...