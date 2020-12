AstraZeneca admitió error en su vacuna contra el Covid-19 y se puso en duda todo el proceso

10/12/2020 - 21:31 Mundo

Recientemente, AstraZeneca reconoció un error clave en la dosis de la vacuna que había sido presentada como barata y fácil de hacer, con eficacia del 90%. Este nuevo episodio, generó dudas y puso en el ojo de la tormenta a la supuesta eficacia anunciada anteriormente.

Los científicos y los expertos de la industria dijeron que el error y una serie de otras irregularidades y omisiones en la forma en que AstraZeneca reveló inicialmente los datos erosionaron su confianza en la fiabilidad de los resultados. Por su parte, los funcionarios de los Estados Unidos observaron que los resultados no eran claros. Fue el jefe de la principal iniciativa federal de vacunas, no la compañía, quien reveló primero que los resultados más prometedores de la vacuna no reflejaban datos de personas mayores.

El resultado, según los expertos, es que las probabilidades de que los reguladores de los Estados Unidos y de otros países autoricen rápidamente el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca están disminuyendo, lo que supone un inesperado revés en la campaña mundial para acorralar la devastadora pandemia.

Tras el error, llegaron las preguntas: : ¿por qué hubo una variación tan grande en la eficacia de la vacuna en diferentes dosis, y por qué una dosis más pequeña pareció producir resultados mucho mejores? Los investigadores de AstraZeneca y Oxford dijeron que no lo sabían.

También faltaba información crucial. La compañía dijo que el análisis inicial se basó en 131 casos sintomáticos de COVID-19 que habían aparecido en los participantes del estudio.

Pero no desglosó cuántos casos se encontraron en cada grupo de participantes, los que recibieron la dosis inicial de media potencia, la dosis inicial de potencia regular y el placebo.

Para aumentar la confusión, AstraZeneca reunió los resultados de dos ensayos clínicos de diseño diferente en Gran Bretaña y Brasil, una ruptura con la práctica estándar de informar sobre los resultados de los ensayos de medicamentos y vacunas.

Con la caída de las acciones de AstraZeneca el lunes, los ejecutivos de la empresa realizaron varias conferencias telefónicas privadas con analistas de la industria en las que revelaron detalles que no estaban en el anuncio público, incluyendo cómo los casos de COVID-19 se desglosaron en diferentes grupos.

Estas revelaciones a los analistas no son poco comunes en la industria, pero a menudo generan críticas acerca de por qué los detalles no fueron compartidos con el público.

Como si eso fuera poco, Pfizer y Moderna dijeron este mes que sus vacunas, que utilizan una tecnología conocida como "ARN mensajero", parecen tener una eficacia del 95%. Ambas ofertas parecen casi seguras de ganar la autorización de emergencia de la FDA en las próximas semanas.

La vacuna AstraZeneca, que utiliza un enfoque diferente que involucra un virus chimpancé para provocar una respuesta inmune al coronavirus, tiene todas las características de un éxito de taquilla.

Era barata (sólo unos pocos dólares por dosis) y fácil de producir en masa. A diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, la de AstraZeneca podía ser almacenada durante meses en refrigeradores normales.

La compañía estimó que será capaz de producir unos 3.000 millones de dosis el año que viene, suficientes para vacunar a casi una quinta parte de la población mundial. En los Estados Unidos, que han pedido al menos 300 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, el camino reglamentario a seguir no está claro.