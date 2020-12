Ortiz definirá hoy los once de Mitre para recibir a Chicago el lunes

11/12/2020 - 01:20 Deportivo

Luego del duro golpe recibido en el sur del país, con la derrota por 4 a 2 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, Mitre solo piensa en recuperarse el próximo lunes, cuando en el inusual horario de las 9 de la mañana reciba a Nueva Chicago, por la tercera fecha de la zona Reválida A del Torneo de Transición de la Primera Nacional.

El entrenador del “Aurinegro”, Hernán Darío Ortiz, realizará hoy un ensayo formal de fútbol para definir los once que pondrá en cancha ante el “Torito”. Más allá de que no hay indicios del equipo, el “Indio” realizaría algunos cambios ya que no quedó conforme con el rendimiento del domingo pasado.

Ayer el DT hizo hincapié en la parte futbolística, como a lo largo de toda la semana. Se realizó un ensayo sectorizado y dividido en tres zonas, con arcos reducidos en la mitad del campo de juego, intensidad en defensa y contraataque.

El entrenamiento concluyó con una crioterapia. La crioterapia deportiva consiste en la aplicación del frío con fines terapéuticos, de salud y recuperación músculoesquelética que genera el desgaste de los entrenamientos.

En tanto, Ignacio Sabatini Charparín padece una contractura en el isquiotibial de su pierna derecha y José Torres tiene un fuerte traumatismo en su empeine. Ambos realizaron ejercicios diferenciados.