Carlos Calvo a EL LIBERAL en el 2009: “Yo toqué la gloria y el fondo del mar. Sin transiciones. Más abajo no pude ir. Logré salir porque aposté a la vida"

Neil Simon y Ray Cooney fueron dos de los dramaturgos favoritos de Carlos Andrés Calvo. De Simon, entre otras, hizo “Rumores”. De Cooney subió a escena con “Taxi II”. Precisamente, con esta última comedia, junto con Fabián Gianola, vino a Santiago el 28 de octubre del 2009 para presentarla en el teatro 25 de Mayo. Esa fue la última vez que “Carlín” estuvo en la “Madre de Ciudades”.

“En la realidad, muchos tienen cosas que ocultar inclusive una bigamia como plantea esta obra. El director Carlos Olivieri tuvo la delicadeza de hacer una puesta acorde a la obra y manejó muy bien a los actores, que cuentan una historia con mucha verdad y gracia, usando siempre el guión original y no saliéndose de la estructura del mismo, sin recurrir tampoco a lo chabacano. Nunca me gustó lo chabacano”, le dijo, en esa ocasión, a EL LIBERAL.

Es que el recurso de la ramplonería es utilizado cuando no hay un texto sólido…

Nosotros trabajamos en serio, con actores prestigiosos y con una historia sólida. Tener actores de categoría, como Mario Alarcón (el juez en el filme “El secreto de sus ojos”) nos da la garantía de que estamos haciendo una comedia muy en serio, con muchas ganas y energías. A Santiago del Estero no le vamos a fallar.

Dignificando a un género (la comedia) que, muchas veces, es menospreciado…

Es maltratado porque, generalmente, los guiones no existen o porque la estructura teatral en la comedia es muy vulgar y débil. Cuando esto sucede, los actores recurren a chistes baratos para que la gente se ría. Por suerte, éste no es el caso. Haber ganado, en Mar del Plata, el premio Estrella del Mar a la Mejor Comedia ha sido un orgullo para nosotros. Cuando lo ganamos estábamos compitiendo contra “La cena de los tontos” (Adrián Suar-Guillermo Francella) y “En la cama” (Gerardo Romano).





¿Cuáles son las historias que te llevan la vida por querer hacerla?

Todo lo que identifique nuestra realidad, siempre me interesará. Se cuestiona mucho cuando la ficción aborda temas relacionados con el barrio. Lo que quiero es reivindicar las cosas del barrio porque es una de las pocas cosas sanas que nos quedan en nuestra sociedad. Defenderlo es una manera de destacar los valores de la amistad, el amor y la familia. Son cosas que yo las voy a pelear a muerte para que no se pierdan.





SU LUCHA

En la década del 90, “Amigos son los amigos” ponía en el centro de la escena a una pareja despareja que hizo furor. Salía por Telefé y tuvo permanencia entre el 90 y el 93. Fue un hito, de esos que hacen historia en la televisión.

Carlos Calvo y Pablo Rago fueron los protagonistas de ese éxito televisivo que llegó a superar los 50 puntos de rating y del que la gente aún recuerda. El trabajo intenso le generó un ACV a Calvo, del que logró salir airoso y recuperarse.

“Con los años uno aprende. Yo toqué la gloria y el fondo del mar. Sin transiciones. Más abajo no pude ir. Logré salir porque aposté a la vida, creí en los seres que amo y en Dios. Hoy disfruto de todas las cosas bellas y sencillas”, resaltó, en aquella oportunidad, en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

¿Conviven Carlos Andrés Calvo con aquél inolvidable “Carlín” Cantoni de “Amigos son los amigos”?

“Carlín” me decían desde chiquito. Mucho no lo puedo dejar de lado. La gente me llama más por ese diminutivo que por mi nombre. Tampoco voy a renegar de eso. Uno lo fue dejando de lado porque ya “Carlín”, a esta altura de mi vida, es tontín. Lo que hago es no renegar sino recordarlo con mucho afecto porque fueron años de mi vida de mucha alegría, de mucho placer y de haber disfrutado del trabajo junto a Rago, con quien volvimos a encontrarnos en “Extraña Pareja” (en teatro), y quien ya no es Pablito. Con Pablo seguimos viéndonos y compartiendo la entrañable amistad que tenemos.

Después de tu participación en “Mujeres asesinas”, no se te vio más en televisión. ¿Tuviste propuestas para retornar?

Me encantaría volver a la televisión. Para que esto suceda, me gustaría que sea con elenco e ideas propias, cosa de que pueda participar. Si me equivoco, me equivoco yo con la idea; porque si no, es otro el que se equivoca y me echan a mí y me castigan con tres años de ausencia. Hoy, más que nunca, le doy prioridad a mi familia. Ella es la que me contiene. Estar con Karina y nuestros hijos es la felicidad que me inunda a diario. No hay precio para eso, santiagueño.









Hay quienes te definen como el Isidoro Cañones “sin esquirlas de alguna alcurnia, un playboy del conurbano bonaerense…”

Lo tomo como un piropo. Esa identificación con el chanta argentino no me molesta. Haber hecho a Isidoro Cañones me divirtió mucho. Mirá, Vázquez también lo interpretará próximamente. Entonces, no es casual que estemos juntos.

Sobre sus autores preferidos

Sobre el autor de la obra, Ray Cooney, Calvo había resaltado: “Es una comedia que muestra una capacidad autoral, como la de Ray Cooney. Este tipo tiene un delirio fascinante cuando escribe. Una de las cosas más maravillosas que tiene Taxi II es que el delirio que hay arriba del escenario todo el tiempo es creíble”.

En cuanto a Neil Simon, resaltó: “Simon es un hombre que habla con la verdad en las manos. Yo soy un seguidor empedernido de este maravilloso ser humano que habla con frontalidad y sinceridad en sus obras acerca de lo que nos pasa a los seres humanos. Es un escritor que, más allá de la complejidad de la trama, te la hace sencillísima para su comprensión. No muchos autores tienen ese don, esa sutileza como bien lo dices. Simon es, por lejos, el mejor autor de comedias”.



En el 2002 también estuvo Calvo en Santiago del Estero con "Casi un ángel", obra que protagonizó con Mónica Ayos.