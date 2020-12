Monseñor Bokalic realizó en Loreto una fuerte defensa de las dos vidas

11/12/2020 - 11:33 Interior

LORETO. Loreto (C) Con una importante participación de fieles, se llevó a cabo la misma central por los homenajes a la Virgen de Loreto, la cual fue presidida por el Obispo Bokalic y por los sacerdotes Alejandro y Ramón Tenti. La ceremonia fue seguida también por miles de personas por las redes sociales.

En la meditación del Evangelio, Monseñor Bokalic realizó una fuerte defensa de las dos vidas: “Tengo tristeza por lo que está pasando en nuestra patria, aquí estamos celebrando la vida y nuestros legisladores están decidiendo quien tiene derecho a vivir (declaraciones durante la votación del proyecto de IVE). La vida es un don, un regalo. Si hoy estamos presentes aquí es porque nuestras mamás dijeron sí a la vida y, no es que no tuvieron dificultades, pero fueron guapas y amaron la vida. Por distintos móviles hoy quieren separar la vida y decidir quien tiene derecho a vivir y quién no. Solo podemos rezar ”.

Al finalizar la tradicional celebración religiosa, la venerada imagen de María fue colocada en una camioneta y comenzó a recorrer los barrios de la ciudad. La caravana se detuvo frente a la Municipalidad de Loreto para bendecir una réplica y continuó por otros barrios. A su paso se generaron momentos muy emotivos con familias que armaron altares en las veredas, en los que colocaron imágenes religiosas y fotografías de familiares ausentes o enfermos.