La triste noticia de la muerte de Calvo la dio su amigo Javier Faroni

“Fuiste todo lo importante en mi vida ... me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría, pero fui feliz teniéndote a mi lado amigo !! Te amo con todo mi alma !! Descansa en paz Caaaarlloossss”, escribió Javier Faroni, el productor teatral en su cuenta de Twitter y a ese mensaje se le comenzaron a sumar comentarios de mucho pesar.

Calvo y Faroni se conocieron en la puerta del Teatro Provincial, cuando el productor tenía 12 años y Carlín ya era un actor conocido que, al escuchar que la abuela del niño quería ver la obra que protagonizaba en Mar del Plata, tuvo el gesto de invitarlos a verla esa misma noche. “Tengo un agradecimiento eterno a Carlos porque me formó en mi profesión. Si no me hubiese encontrado con él cuando tenía 12 años, no sé qué sería de mi vida. Le debo todo”, había revelado Faroni tiempo atrás a la revista ¡Hola!

Si bien hubo un tiempo en el que estuvieron enemistados, Faroni fue un gran soporte para el actor desde que sufrió los diferentes accidentes cerebrovasculares y se mantuvo muy cerca de su familia ayudándolo en todo lo que pudo.

Ayer, en diálogo con “Intrusos”, Faroni reveló más intimidades de este último tiempo de Carlín. “Está mejor de lo que estaba ayer (por el jueves) y de lo que estuvo el último tiempo. Eso lo hablamos con Cari (Carina Galucci, la ex mujer de Calvo) y Facundo (su hijo). Nos da una tranquilidad muy grande más allá del dolor, primero que hicimos todo lo que se podía, y ahora está en paz, tranquilo”, reflexionó el productor, entre lágrimas.

Ahora, lo único que le preocupa a Faroni es contener a la familia de Carlín para después enfrentar su duelo personal. “No sé cómo será estar sin él”, confesó.