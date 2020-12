Con Carina Galucci vivió un amor de película hasta el fin

11/12/2020 - 21:15 Pura Vida

Carina Galucci y Carlín Calvo se conocieron en el 1996, cuando el actor estaba en la cresta de la ola y era considerado uno de los galanes que más “imán” tenía con las mujeres. Si bien había salido con María Leal, Cecilia Cenci, Luisina Brando, Marisa Mondino, Adriana Salgueiro, Patricia Etchegoyen, ninguna de ellas había logrado comprometerlo, algo que sólo lo consiguió Carina, quien podría decirse fue el gran y único amor de su vida.

“Con ella, de una vez por todas, pude conocer lo qué es la felicidad. Y ahora somos los tres juntitos para disfrutar todo esto en la intimidad”, declaraba a los periodistas que se enteraron de la boda casi secreta que coincidió con el reconocimiento legal de Facundo, el primer hijo de la pareja.

En 2006 nacería Abril, quien se convirtió en la “niña de sus ojos”. Pero con 10 años de pareja, Carlín, aquel viejo seductor, comenzó a vivenciar el desgaste de la cotidianeidad, según lo refleja Teleshow. En la temporada de verano los rumores de un affaire con una actriz, hicieron desatar los conflictos. Corría el 2008 y la crisis matrimonial estaba planteada, pero la separación costaba por la presencia de sus dos hijos.

Para el 2010, apenas un par de meses antes del segundo ACV, que esta vez afectó no solo su cuerpo sino también su mente, Carina y Carlín estaban separados. Pero Carina no abandonó a ese hombre que alguna vez amó. Se quedó ahí sintiendo que aunque ya no hubiese rótulo para su vínculo, su relación trascendía todo. Y se convirtió en su ángel custodio.