El grano de soja subió $190 y cerró en los $26.900 por tonelada

11/12/2020 - 23:38 Economía

La oferta por soja contractual subió $190, hasta los $26.900 la tonelada, en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con una nutrida cantidad de compradores.

Asimismo, se ofertó US$ 290 por la oleaginosa de nueva campaña con entrega entre abril y mayo. El maíz con entrega contractual cayó US$ 5 y cerró la jornada a US$ 190 la tonelada.

En cuanto a la campaña 2020/21, para el maíz con entrega marzo y mayo se ofrecieron US$ 180 la tonelada, mientras que para julio la oferta fue de US$ 168. El trigo entrega en diciembre se mantuvo en US$ 220 la tonelada y en enero el precio negociado fue US$ 225.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 380 y el sorgo a US$ 210 la tonelada.