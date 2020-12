Francescoli: “A todos nos gustaría una final con Boca”

12/12/2020 - 01:01 Mundo River

River Plate dio un paso fundamental para las semifinales de la Copa Libertadores de América y todo es felicidad en la entidad de Núñez. La victoria por 2 a 0 ante Nacional de Uruguay le permite al equipo de Marcelo Gallardo jugar la revancha el próximo 17 de este mes con mayor tranquilidad y confianza en Montevideo.

Pero más allá de esta gran posibilidad que tiene el “Millonario”, el que habló sobre lo lindo que sería volver a jugar una final con Boca Juniors, fue el mánager del club, Enzo Francescoli.

“Puede ser otra final con Boca. Estamos en carrera los dos y queda camino por recorrer. Los partidos son cada vez más duros, más parejos. A todos nos gustaría una final con Boca, es indudable. Es lo más lindo que tiene el futbol, pero falta”, expresó el uruguayo en una entrevista con ESPN.

Siguiendo con la competencia continental, se refirió a la polémica por la actuación del VAR en la victoria del “Millonario” sobre Nacional de Montevideo, que derivó en varias acusaciones de que al conjunto de Nuñez suelen beneficiarlo.

“Sé que el futbol tiene esto. Me quedo con una frase de Simeone, que decía que al Real Madrid le cobran más en el área porque llega más. Hay errores para todos, a favor y en contra. Me acuerdo que lo sufrimos con Lanús, en Tucumán en el final del campeonato (...) Cuando te hacen la pregunta, tenés más preguntas. Pasa en todos lados y les sucede a todos. Creo que no hay mucho que pueda desprestigiar lo que ha hecho River estos últimos años”, respondió.

Finalmente, Francescoli habló de la continuidad de Marcelo Gallardo, algo que el entrenador suele definir cada fin de año.

“No es el momento de pensar en un sucesor de Gallardo y no ha sucedido nunca, no es el momento para pensar en un sucesor. Yo le diría que siga, pero son cosas muy personales. El sabe el cariño que le tenemos y que le tiene la gente. Dependerá de cómo imagine la continuidad de su carrera. Está muy claro para todos que es así desde el primer día de contrato con él. Nos decimos las cosas y las tenemos claras. Es una decisión que tiene él”, concluyó.