Godoy Cruz prepara su viaje a Santiago del Estero y recuperó al “Morro” García, quien sería titular en el Oeste

12/12/2020 - 01:09 Deportivo

Desde Mendoza llegará el próximo rival de Central Córdoba, en el inicio de la Fase Complementación de la Copa Diego Armando Maradona. El DT de Godoy Cruz, Diego Martínez, realizaría varias modificaciones en busca del primer triunfo del torneo cuando visite al Ferro el próximo lunes desde las 19.20 en el Oeste.

El “Tomba”, que finalizó último en la zona 3 con un punto, comenzará la Zona Complementación en Santiago del Estero y contará con el regreso del delantero “Morro” Santiago García, que se recuperó del fuerte golpe que sufrió en el partido ante Banfield que le afectó la zona torácica, confirmó ayer Diario Uno de Mendoza.

Ingresará por el uruguayo sale Valentín Burgos.

La otra gran noticia en el equipo es la salida del experimentado arquero Nelson Ibáñez, su lugar será ocupado por Roberto Ramírez.

Por otro lado, Hugo Silva en la práctica de fútbol ocupó el sector derecho de la defensa, pero sintió una molestia y podría ser reemplazado por Agustín Álvarez. Ante River jugó Gianluca Ferrari.

El cuarto cambio se dará en el medio campo con el ingreso de Juan Andrada por Gonzalo Ábrego.

En limpio, el probable once del “Tomba” para visitar a Central Córdoba sería:

Ramírez; Silva o Álvarez; Gonzalo Goñi, Leonel González y Damián Pérez; Renzo Tesuri, Andrada, Jalíl Elías y Martín Ojeda; García y Tomás Badaloni.

Godoy Cruz visitará a Central Córdoba el próximo lunes a las 19.20 (Fox Premium) por la fecha 1 de la Zona Complementación B, de la Copa ‘Diego Armando Maradona’ de la Liga Profesional de Fútbol.

Godoy Cruz tuvo una muy mala fase inicial en esta Copa Maradona y el duelo ante Central Córdoba será borrón y cuenta nueva para los mendocinos, que saben que no podrán repetir lo hecho en las primeras seis fechas, en donde no sólo no pudo exhibir su juego, sino que le costó mantener una regularidad a lo largo de los noventa minutos.