Real Madrid le ganó al Atlético y se quedó con el Clásico

12/12/2020 - 18:47 Deportivo

Real Madrid le ganó por 2-0 el derbi de la capital española a Atlético de Madrid y además, le quitó al equipo que dirige el argentino Diego Simeone un extenso invicto de 26 partidos en La Liga española.

En el estadio Alfredo Di Stéfano, escenario de este clásico válido por la decimotercera fecha, Casemiro abrió la cuenta para el equipo que conduce el francés Zinedine Zidane, a los 15 del primer tiempo, con un gran cabezazo.

En el complemento, a los 18, la suerte abandonó a Oblak, porque un intento de media distancia de Carabajal impactó en el palo, luego en su espalda y por último ingresó en el arco Colchonero para el 2-0 de Real Madrid.

Ángel Correa jugó la segunda mitad para Atlético de Madrid, que pese a la derrota conservó momentáneamente la cima de las posiciones.

Real Sociedad puede superar mañana al conjunto de Cholo Simeone si se impone en el partido que debe disputar como local frente a Eibar.

Además, en la Liga de Campeones, el “Colchonero” avanzó a los octavos de final como segundo de Bayern Munich en el grupo A. El equipo del Cholo Simeone, que cuenta con el atacante argentino Ángel Correa, nunca llegó tan afilado a un derby, aunque la última vez que logró un triunfo en la casa del Real Madrid fue el 27 de febrero de 2016.

Hoy, además del clásico de Madrid, jugarán Valencia vs. Athletic de Bilbao (10); Getafe vs. Sevilla (12.15) y Huesca vs. Alavés (14.30).