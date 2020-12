El teatro vuelve a aportar su magia a la cotidianeidad de los santiagueños

12/12/2020 - 18:26 Pura Vida

Tras casi 9 meses inactivas dos salas teatrales abren sus puertas esta noche, en Santiago del Estero, concretando así el gran anhelo de la vuelta al trabajo, con público presencial, expresado por los artistas a lo largo del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Espacio Hércules, abrirá con “El Cruce de la Pampa”, y La Casa, con “Cartas de amor y cielo”. En ambos casos se trabajará con la sala al 50% como parte del protocolo sanitario dispuesto para prevenir los contagios.

“Tengo más de 25 años sobre el escenario y sin embargo, esta vuelta es diferente. Hay mucha ansiedad de volver a pisar las tablas, que se prendan las luces. La obra que se estrenó es el resultado de toda esta cuarentena. Un espectáculo que habla del amor con letras mayúsculas, con la actriz y cantante Noelia Rodini”, expresó Yan Pilán, en referencia a “Cartas de amor y cielo”, una obra de su autoría.









Y advirtió: “También me atraviesa una sensación de prudencia. No creemos que esté superado todo. Lo tenemos que hacer con cuidado, respetando todos los procesos que nos marcan los protocolos covid-19. Por eso la sala solo se habilitó para 50 personas siendo que tiene capacidad para 120. El teatro no está muerto, no muere, solo estaba dormido por causas externas y ha despertado”.

Por su parte, Diego Palavecino, desde el Espacio Hércules remarcó: "Saber que podíamos volver a los espacios fue absoluta emoción y el respiro de saber que podíamos volver a trabajar de aquello que por nueve meses estuvo prohibido, nuestro arte. Muy agradecidos de volver y encontrarnos con el público".

A esa reflexión se unió el actor Gonzalo Karam: "La noticia de que se habilitaba el teatro inundó mi corazón de alegría. Rápidamente corrieron los mensajes, llamadas y listo, tenemos función programada. A partir de allí volver a escena fue casi como un estreno, ansiedad nervios y todo el grupo explotando de felicidad". Gonzalo Karam. Actor.

Para Fernanda Ormaechea, quien está a cargo del vestuario y la técnica en Hércules, contó: "Tras meses de inactividad y carencia de mi principal fuente de trabajo es un alivio y una alegría inmensa el poder volver al trabajo elegido, que es el arte. Festejamos retomar el convivio, el encuentro con nuestros pares y sobre todo con el público".