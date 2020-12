Hernán Drago le hablará del bullying a los santiagueños en su visita a la provincia

12/12/2020 - 20:30 Pura Vida

Dueño de un carisma único y de una simpleza desbordante, Hernán Drago se supo ganar el corazón de todos los argentinos, especialmente entre los niños y los abuelos, que se acercan en cada oportunidad que se les presentan, a expresarle su amor.

Montado en este especial presente, en el que conjuga la sobreexposición mediática con el amor genuino que no se guarda ante el paso de sus “seguidores”, el modelo llegará a Santiago del Estero con una misión sorprendente. Lejos de la pasarela o de una pantalla de TV, Drago brindará una charla sobre la autosuperación relacionada a un drama de su pasado que lo marcó para siempre: el bullying a causa del sobrepeso. Este encuentro con el público santiagueño tendrá lugar el próximo 29 de diciembre, a las 21 horas en el Teatro 25 de Mayo.

En un diálogo exclusivo con EL LIBERAL , Hernán Drago adelantó detalles de su abordaje y celebró poder llegar a Santiago con su propuesta, considerando su especial afecto por el público local.

“Se trata de una charla que la voy a dar desde mi interior, desde la experiencia, de mi infancia. Pasé muchos años duros, de transición, por una cuestión de excesos de kilos que disparaba la problemática de bullying. Eso me trajo muchos problemas hasta que decidí encararlos, y hoy, con todo lo que pasó en el medio, puedo decir que tuvo un desenlace feliz. Por eso quiero contarlo, porque es algo motivacional y a mí me llena de orgullo y lo hago desde el lugar del que sé que le servirá a mucha gente, y de cierta forma me siento obligado éticamente a contar esta historia de superación”, explicó Drago, al tiempo que invitó a todos los santiagueños a participar del evento, que está destinado a todas las edades y todos aquellos que de cierta manera fueron alcanzados, en su lugar, por la problemática del bullying.

Sobre su “puesta en escena”, el modelo adelantó que no tiene libreto, porque ofrece “lo que sale desde el corazón”.

“No tengo nada escrito; solo voy a contar lo que me sucedió, porque siempre lo que salga desde el corazón va a superar cualquier guión. Voy a Santiago sin saber por dónde voy a empezar la charla ni cómo terminará, pero aún sin saber eso, tengo la convicción de que será un buen encuentro, porque es algo muy puro, sano y que seguramente dejará buenas enseñanzas. Por suerte la gente me deja mensajes después de las charlas. Me escriben mucho desde el agradecimiento, por eso es que me siento obligado a contar esto, porque sé que hay mucha gente que lo está necesitando”, ahondó.

Lejos de dar lecciones (porque no es esa su esencia), Drago sostuvo que “la idea es escuchar algo lindo de la vida, que quizás los ayude a abrir los ojos”.

Santiago del Estero es un lugar que le sienta bien a Hernán. Y los reafirma él mismo al contar que ya pisó suelo santiagueño en más de 40 oportunidades.

“Siempre agradeceré el cariño que por tantos años me brindan. Quizás ahora llegue y me miren con otros ojos, porque antes no tenía la exposición que hoy logré, pero siempre recibí mucho afecto, en la Capital y en el interior también, y voy con esa misma expectativa. Estoy muy agradecido por todo el cariño de los santiagueños a lo largo de tantos años”, sentenció.

“A este presente lo manejo con mucha emoción, maravillado”

Este año, Hernán Drago logró su máxima exposición al formar parte del programa “Bienvenidos a bordo”, el ciclo más visto de El Trece. Con su rol dentro del equipo conquistó el corazón de todos los argentinos, que según cuenta él mismo, le expresan su amor, cada vez que los encuentran en cualquier lado.

“A este presente lo manejo con mucha emoción, maravillado, con mucho agradecimiento, porque una cosa es contarlo y otra, verlo o vivirlo. Me he cruzado con familias con niños de 3 o 4 años y con abuelas de 95 y todos expresan un cariño muy genuino. Es algo que no intento controlar, simplemente lo vivo. Porque cuando estas cosas suceden, te puedo asegurar que ningún psicólogo puede decirte cómo manejarlo. Esto que vivo es mágico. Hay gente que se acerca y me dice que perdió su trabajo este año, y que por las noches, con el programa, yo les devuelvo la alegría. Me causa mucha felicidad, pero también es una gran responsabilidad”, aseguró Hernán. Finalmente confirmó que seguirá en el programa en el 2021, ya que el ciclo no se tomará vacaciones por el éxito alcanzado.

“Estoy viviendo lo que tengo que vivir”

Hernán disfruta de su soltería, después de más de 20 años de matrimonio y una separación que casi llega al año.

Sin ánimo de apurarse a conquistar a alguien, el modelo le confió a EL LIBERAL que está solo.

“Estoy viviendo lo que tengo que vivir. Viví una etapa maravillosa, que fueron 20 años en pareja que por cuestiones de la vida se terminó, y hoy estoy tranquilo. No estoy con ninguna compañera de manera fija. La paso bien con mis principios y mis valores. Vivo lo que tengo que vivir y dejo que fluya”, confesó.