El ex de Vicky la denunció por impedirle ver a su hijo

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli se enfrentan nuevamente por su hijo. Esta vez, el ex marido de la mediática denunció públicamente que hace meses no puede ver a Salvador Uriel, fruto del amor que alguna vez los unió. En marzo de este año, la Justicia había ordenado que Naselli se revinculara con el pequeño.

Sin embargo, el padre de Salvador rompió el silencio y confió que Xipolitakis le impedía el contacto entre ambos.

“Siento que han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver. Hace tiempo que estoy en esta lucha intentando poder establecer el vínculo, que él tenga una identidad, que pueda ejercer sus derechos de ver y conocer a su papá, a su abuela, sus tíos, sus primitos. Y hay un impedimento sistémico de parte de la madre de aislarlo, y que no conozca quién es su padre ni ninguno de los miembros de la familia paterna. En esta oportunidad vine hace unos quince días, y ahora es el cumpleaños de Salvador Uriel. Y no lo he podido verlo todavía, y me estoy volviendo el domingo sin haberlo visto, cosa que es contraria a derecho, es decir a lo que determinó el juez Lucas Aon, que lleva la causa. Yo debería estar viendo a mi hijo tres veces por semana, una hora cada día, y para su cumpleaños dos horas, pero nada se cumple y es una pena”, dijo

Y agregó: “El mes pasado estuve treinta días y lo pude ver solamente media hora, que no fue suficiente. Luego me dijeron que el bebé se había agarrado Covid. Yo me hice el hisopado, no tenía nada, y no me hubiese importado verlo, abrazarlo, tenerlo entre mis brazos. Pero tampoco lo pude ver. Estuve un mes esperando”.

El contacto por Zoom, también bloqueado

Con respecto a la posibilidad de mantener un diálogo a distancia con su hijo Salvador Uriel, el empresario Nasselli asegura que tampoco puede recurrir a esa herramienta, porque el vínculo está totalmente cortado por Vicky.

“Tampoco se hacen los zooms. Las entrevistas por teleconferencia son una manda del juez, pero tampoco se hacen. Hay un impedimento sistémico por parte de la madre para que yo pueda relacionarme con mi hijo. Y eso no es normal, está fuera de la ley. Por tanto es una situación que no sé cómo se va a definir, pero algo tiene que suceder para que ella acate y obedezca. No lo hace porque no tiene ganas solamente, o porque está demandando cifras desproporcionadas de dinero que no le corresponden y que la Justicia no le ha otorgado”.

Habrá que ver qué determina la ley y si los dichos del empresario son reales, la Justicia podría caer con su peso sobre Vicky.