12/12/2020 - 22:12 Interior

Estudiantes de 5º año del Instituto “Miecio Osvaldo Lagazzi” (Imol), de la localidad de Sol de Julio, departamento Ojo de Agua, transitaron su último año en la escuela, precisamente en el año que estuvo atravesado por la pandemia de coronavirus. Junto a sus familias y todo el cuerpo docente y directivo, son la nueva generación de santiagueños que contarán hasta el cansancio “cómo fue aquello del Covid-19”, cuando se lo sigan preguntando sus hijos, alumnos y hasta nietos o nietas. Tal cual ahora lo hicieron con EL LIBERAL .

“Fue un año difícil en el cual hemos adaptamos un nuevo estilo de vida. No fue un año nada común y para nosotros, especialmente los de la promo, fue triste tener que pasar nuestro último año sin compartir nada con los compañeros, ni los profes. Pero cabe destacar que el acompañamiento tanto de la familia como de los profes fue tan lindo por no dejar que nos rindiéramos para que terminemos 5º sin ningún problema”.

“Particularmente, quiero agradecer a mi familia por estar siempre, pero especialmente en este año que me acompañó con cada tarea que me designaban los profes. Más que feliz por culminar esta etapa tan maravillosa y agradecida”, sostuvo Lourdes Andrada, alumna de 5º Año (Imol).

Si bien la ilusión de volver al aula y a los anhelados reencuentros estuvo encendida todo el tiempo, lo cierto es que no ocurrió. Pero el año aún no concluye y sí habrá acto de clausura, según recientes noticias, claro está con los protocolos correspondientes. Este grupo de egresados espera ansioso su reencuentro, más allá de que será por demás emotivo. Terminan un ciclo, una mezcla de sentimientos encontrados aflora en cada uno de ellos, de ahora en adelante quedará en cada uno mantener encendida la chispa de la Promo 2020.

A veces las cosas no salen como esperamos y es que la vida tiene sus ribetes, esos que la hacen tan particular y sin lugar a dudas el 2020 pasará a la historia como uno de esos años singulares, durante el cual pasaron muchas cosas, en el que los argentinos tuvimos que adaptarnos a muchas situaciones. El año en que un virus llegó al país y que impactó en la educación nacional e hizo que entre otros tantos, el quinto año de secundaria fuera muy particular. Al sur de la provincia, en esta pequeña localidad llamada Sol de Julio, los estudiantes del Instituto “Miecio Osvaldo Lagazzi”, también tuvieron que adaptarse a él, y quedarse en casa, usar tapabocas lavarse frecuentemente las manos, muchas veces buscar señal, porque esa fue una de las dificultades en las zonas rurales, de donde varios son oriundos, y hacían que la conectividad resultara casi imposible, sin embargo frente a los obstáculos, uno tiene dos caminos: enfrentarlos o quedarse, paralizarse, afortunadamente este grupo de jóvenes decidió enfrentar los problemas y hacerse más fuertes en las adversidades.

Muchas cosas quedaron en el tintero, entre ellas: los rituales tradicionales de la fiesta del estudiante, la presentación de la campera y la organización de la fiesta, no se dieron como estaba planeado y la incertidumbre se volvió una constante en un ciclo lectivo que aprendió a abrazar la virtualidad como herramienta fundamental para el desarrollo del ciclo lectivo.

Así es que hoy se encuentran con otra realidad, la de celebrar su egreso, la de dejar esas aulas, esos pizarrones, patios, recreos de mates, charlas y juegos, esas clases, tan diversas, las aventuras con los amigos y también las travesuras del último año, es que durante esos cinco años pasaron tantas cosas… la etapa de la adolescencia, en definitiva, de la secundaria que hoy culmina. Y para quienes de alguna manera tuvimos el grato gusto de conocerlos y compartir algunas experiencias con ustedes, nos llevamos los mejores recuerdos y queremos despedirlos, aunque hubiéramos deseado que el año fuera distinto, lo hacemos con la convicción y el orgullo de saber que ni siquiera la pandemia pudo con su anhelado sueño de culminar, y por eso los felicitamos y lo hacemos públicamente, chicos: nuevos rumbos, nuevos caminos, nuevas puertas se abren para cada uno de ustedes de ahora en adelante, en cada quien quedará el recuerdo de la promoción de una manera especial; quizás como una de las Promos del Covid-19, ese año tan loco! o La Promo particular de ese 20 20 que nos encerró a todos, para salir más fuertes en busca de nuevas oportunidades.

¡Hoy celebramos junto a ustedes, brindamos junto a sus familias y les deseamos éxitos infinitos!

Equipo Docente del Imol