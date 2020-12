Las relaciones sociales signadas por el coronavirus

12/12/2020 - 22:25 Opinión

Brindar atención siempre es sanador. Atención cuando el otro nos habla, nos comparte, nos dice algo. Brindar atención es expresar: “Sos valioso para mí y es por eso que estoy aquí con vos, presente”. Brindar atención no es componer nada, sino estar sin prisa y sin querer cambiar nada.

Los microencuentros de intimidad construyen un vínculo sano que sana. Uno no está disociado, sino que está hablando con el otro sin mirar el celular o el libro o la televisión o hacia otro lado. “Tu atención es totalmente para mí”. ¡Cuántas veces nos encontramos en un lugar, pero nuestra mente está en otra parte!

Estar presente significa que, cuando están con nosotros, están con nosotros. Así de sencillo. Es tener apertura, estar disponible, estar ahí. La disonancia expresiva tiene lugar cuando decimos una cosa, pero nuestra expresión facial o corporal expresa otra. Por ejemplo, sonrío cuando estoy enojado. Mi expresión no coincide con mi estado emocional.

La sintonización emocional consiste en unirse al espacio mental del otro. Hay personas que nos hablan y podemos decirles: “Que llueva en el campo”. Es decir, un disparate… ¡y ni se dan cuenta! Están tan sumergidos en sí mismos y en lo que dicen que no pueden registrar al otro ni tener cercanía emocional.

La responsividad es la capacidad de dar respuesta. La Biblia cuenta que Pilato le preguntó a Jesús: “¿Qué es la verdad?” y, sin esperar la respuesta, se fue. Algunos no reciben respuestas porque nunca “están ahí” para escuchar al otro. Pero escuchar con todo nuestro ser brinda identidad, pertenencia: “Me siento parte tuya, o de ese grupo, porque soy escuchado”. Escuchar es poner atención.

Ahora, la escucha no es automática, sino que requiere de esfuerzo y atención. También es selectiva, pues elegimos qué escuchar y qué, no. Y siempre debe incluir una mirada amorosa, la cual consiste en mirar al otro por unos segundos, transmitiéndole amor. Es una mirada apreciativa. ¡Todos nos damos cuenta cuando eso sucede!

Un buen ejercicio es recopilar fotografías de personas que conocemos, o extrañas, que posean ese rayo de bondad saliendo de sus ojos. Mirarlos a los ojos y sentir. Simplemente experimentar cómo se siente recibir este tipo de mirada. Significa que me involucro gestualmente con el otro, y esto se expresa a través de la mirada. La mirada habla y la persona percibe en esa acción que el otro está con ella: “Sé que estás conmigo”.

La mirada amorosa es una mirada de reconocimiento donde quien conecta con ella se siente cercano.

Lo que decimos se observa en la mirada. Es preferible decirle a alguien: “En este momento, no estoy en condiciones de hablar este tema con vos”, que simular una mirada de atención.

Existen distintos tipos de miradas, pero mirar al otro amorosamente es muy importante porque transmite la atención: “Estoy atento a vos”, que significa: “Vos me importás”. Y este “vos me importás” no es por nada en particular. No hay una ganancia o algo que esperamos del otro. Implica: “Vos valés para mí y este momento que comparto con vos me interesa”.