Luis Pereyra, de los montes santiagueños a Wuppertal, llevó la danza a la ciudad alemana y de allí al mundo

12/12/2020 - 23:05 Santiago

Luis Pereyra tuvo claro, desde niño, sus objetivos en la vida. Desde el mismo momento en que dejó el monte santiagueño (localidad de “El Porvenir”) y se fue, con sus padres, a Quilmes (Buenos Aires), sabía que el bailar era la razón y fundamento de su vida.

Desde los 11 años, cuando bailó en el Ballet Salta de Marina y Hugo Jiménez, hasta la actualidad, Luis ratifica día a día ese enamoramiento temprano con las danzas argentinas: el folclore y el tango, dos géneros que transita con comodidad y, hoy, inclusive, ejerce docencia brindando charlas, conferencias y talleres de formación en Wuppertal, ciudad alemana en donde vive. Desde el barrio de Katernberg proyecta su arte. Desde esta comunidad, conocida en el mundo por su arquitectura, monumento y bosques, gestó los espectáculos emblemáticos de su carrera: “El Sonido de mi Tierra”, “Vida: se dice de mí” y “Tango judío”. Y continúa con el dictado de talleres.

¿Hace cuántos años que te fuiste de Santiago del Estero?

Al año de nacer ya que mis padres estaban haciendo su casa en Quilmes y de ahí ellos querían que mi hermano y yo estudiáramos en Buenos Aires en otras condiciones que en el monte ya que mis viejos sabían que en el campo solo iba a llegar hasta segundo grado como mucho, pero, se preocuparon que en el año vivamos meses en el monte con los primos de “El Porvenir”.

¿Qué fue lo que determinó la partida hacia Alemania?

Yo bailé toda mi vida en las casas más importantes de Buenos Aires como solista y dirigí las tres casas más importantes de Buenos Aires: “Viejo Almacén”, “Recova Tango” y “Café de los Angelitos”. Luché contra el sistema, donde te contratan como director y después te exigen este o cual artista y el repertorio y como no soy títere de nadie, me fui de ese sistema sin alma y sin arte y me quedé sin trabajo. Comencé a hacer mi vida hace veinte años con Nicole Nau, mi esposa. Ella es alemana. Encontré en el Viejo Continente, al que conozco desde 1987, otra oportunidad.

¿Hace cuántos años que estás radicado en Alemania?

Hace 20 años

¿En qué estás trabajando en Alemania?

En mis producciones artísticas: una que se llama “El Sonido de mi Tierra” y tiene el espectáculo “Vida: se dice de mí”, que en su momento presentamos en La Banda (Santiago del Estero) y el espectáculo “Los Tangos Judíos”. Además, la docencia es la otra actividad de trabajo. El folklore argentino más el santiagueño con sus bombos, cajas, soy pionero en eso. Muchos luthiers venden sus instrumentos a través de nosotros. También promuevo el tango y la historia de la cultura argentina. Eso es mi trabajo, más la literatura, o sea escribo mucho para publicar libros.

¿Te costó adaptarte a los cambios?

Sí, me costó y me cuesta mucho. Extraño Santiago y Quilmes que es donde vivo con Nicole cuando venimos a Argentina.

¿Tienes la ciudadanía alemana o visa de trabajo?

No tengo ninguna ciudadanía. Soy argentino y ante todo santiagueño y no voy a sacar ninguna ciudadanía jamás, ante todo argentino. Siempre saco mi visa de trabajo, hasta que termine mis estudios de idioma alemán, en esa condición ya no necesitaría visa.

¿Qué actividades desarrollabas en Santiago del Estero?

Cuidar cabras, gallinas, andábamos con el arado y cuidar el campo a caballo, el mismo campo que está hoy ya casi sin vegetación. Desde los 11 años, bailé en el Ballet Salta de Marina y Hugo Jiménez hasta los 16 años. Estuve en todos los festivales en Santiago y los que se realizaron en el teatro 25 de Mayo siempre de la mano del Gringo Bravo Zamora.

¿Dónde estudiaste?

En Quilmes. La primaria la cursé en el colegio José María Sobral N° 62. La secundaria la hice en la Escuela Técnica Ángel Gallardo, de Avellaneda. En lo artístico me formé en el Teatro Colón (área Coreografía), en la Juilliard School New York poco tiempo porque yo bailaba en Tango Argentino, en Broadway, e iba una vez por semana, como excepción me dieron permiso para estudiar conceptos de danza.

¿Cómo está conformada tu familia?

Mi familia desde hace 20 años es Nicole Nau, tengo mi hijo Nazareno Pereyra de mi anterior matrimonio. Él vive cerca de casa, tengo mi hermano de sangre Daniel Pereyra y dos hermanos de crianza Mario Orlando y Delicia y después la mayor parte de mi familia éstá en Santiago, los Pereyra de parte de mi padre y los Cabreras de parte de mi madre.

¿Qué extrañas de tu provincia?

Todo, absolutamente todo, mi familia toda, más en esas reuniones de muchos en mesas interminables y fundamentalmente caminar por el monte, eso me parte el corazón cuando no lo puedo hacer. Cuando voy, antes de llegar al campo, camino mucho por el monte, necesito ese olor a jarilla y poleo en mi ser, ver esos árboles y visitar la represa donde aún hoy está ese quebracho de más de 500 años y en donde mi madre sombreaba cuidando las cabras.

¿Cómo enfrentaste el desarraigo?

Con la poca valentía que me queda, a veces con dolor, otra con la mayor fuerza que pueda. Me refugio en la oración del Rosario y así tomo coraje, no me es fácil. Ya entré en el ocaso de mi vida y se me hace difícil, pero cuando pienso que puedo ayudar a mi esposa Nicole, a mi hijo a que esté algo mejor en Argentina, me doy cuenta qué vale la pena ese sufrir el desarraigo.

¿Volviste a Santiago?

Siempre vuelvo a Santiago y como dice Aníbal Troilo, nunca me fui, siempre estoy volviendo (en referencia a su barrio).

¿Cómo sobrellevas el coronavirus?



Con mucha responsabilidad, barbijo, distancia social y alcohol. Este año llenamos los cursos de baile en el este de Alemania, me costó salir del país (Argentina) por los trámites burocráticos y a pesar que tengo los papeles de casamiento y todo en orden, costó salir y me costó regresar. Fueron un éxito los cursos de baile, más de 100 personas en 15 días, pero no se podía cambiar de pareja en el baile a la noche, hicimos con Nicole todo el protocolo y salió todo más que bien, gracias a Dios y la Virgen, cero contagios, pero eso fue en septiembre de este año. Yo regresé solo a Argentina y hace un mes regresó Nicole, porque allá en Alemania llegó el frío y se puso feo.





¿El alemán es respetuoso de las medidas que se toman para frenar el Covid 19?

Al principio creí que sí, pero, nosotros tuvimos problemas con algunos alumnos que no querían usar el barbijo en el hotel donde dimos las cátedras de cultura argentina y tuvimos que ser duros con ellos. No, el alemán en su mayoría no cree en el Covid 19 y en verdad no es respetuoso de las medidas que pide la canciller Merkel, hablo de la mayoría, lamento por los que sí se cuidan. La canciller Ángela Merkel está muy triste por el comportamiento de su pueblo y de sus gobernadores que ponen piedras en el camino.