Sebastián Paz, fue a Barcelona a realizar una especialización y le tienta quedarse a vivir allí

12/12/2020 - 23:17 Santiago

El cardiólogo Sebastián Paz dejó su La Banda natal para viajar a la ciudad española de Barcelona en su afán de realizar una especialización en Imágenes. Partió en agosto de este año. Además de fortalecer sus conocimientos como médico, comenzó a trabajar en un centro privado de salud.

Todo va bien y esto llevó al profesional santiagueño a meditar acerca de la posibilidad de establecerse definitivamente en Barcelona. “No lo sé por ahora. Hay que evaluar muchos factores. Lo que sí un tiempo por acá seguro. ¿Cuánto tiempo?, no sabría decirte”, destacó en una entrevista con EL LIBERAL .

¿Hace cuánto tiempo que te fuiste de Santiago del Estero?

Me fui en agosto de este año. Soy cardiólogo.

¿Qué fue lo que determinó la partida hacia Barcelona?

Me vine a Barcelona a hacer una especialización en Imágenes y, obviamente, trabajar para mantenerme aquí.

¿En qué estás trabajando en Barcelona?

Hago cardiología y clínica general.

¿Trabajas en hospital privado o público?

En un centro privado de Barcelona. Se llama Grupo CMI.

¿Te costó adaptarte a los cambios?

La verdad que no me costó. Me adapté muy bien. La gente de acá hace que todo sea más fácil. Me han recibido muy bien.

¿Tienes la ciudadanía española o visa de trabajo?

No tengo ciudadanía española. Solamente vine con visa de trabajo y estudio.

¿Sueño hecho realidad el trabajar en Barcelona en la carrera para la que te formaste?

La verdad que no vine exactamente por eso. Vine también porque me gusta viajar y conocer. Y desde acá es mucho más fácil.

¿Te radicaste ya definitivamente en Barcelona?

No lo sé por ahora. Hay que evaluar muchos factores. Lo que sí un tiempo por acá seguro. ¿Cuánto tiempo?, no sabría decirte.

¿Qué actividades desarrollabas en Santiago?

Trabajaba como cardiólogo. Además, en Santiago fui miembro de la Sociedad de Cardiología.

“El catalán es una gente muy respetuosa”

Como sucede en el mundo, Barcelona continúa con restricciones para tratar de contener los contagios de coronavirus. Si bien, según las últimas informaciones, dan cuenta de una progresión a la baja, no por ello se relajan las medidas que se toman para frenar el avance del Covid-19.

¿Cómo sobrellevas el coronavirus?

Estoy en una zona que no es muy poblada. Entonces, no es derivativo del Covid-19. Es más tranquilo. Se toman todos los recaudos necesarios.

¿El español es respetuoso de las medidas que se toman para frenar el Covid-19?

El catalán es una gente muy respetuosa y cumple con las medidas, pero hay como en todos los países gente que no lo hace.

Nació en La Banda y se recibió de médico en la Universidad Nacional de Tucumán

¿Cómo está conformada tu familia en Santiago?

Tengo mis padres, Susana y Carlos. Y tres hermanos más grandes que yo: Marta, Graciela y Martín.

¿Dónde estudiaste?

Los estudios primarios los cursé en la Escuela Mariano Moreno y los secundarios en el Colegio Santiago Apóstol, ambos establecimientos educativos de La Banda, ciudad donde nací.

¿Los universitarios los hiciste en la Universidad Nación de Tucumán?

Sí, en la Universidad Nacional de Tucumán estudie Medicina.

Volverá a La Banda para pasar las fiestas de fin de año

El encuentro con santiagueños en Barcelona mitiga el dolor que produce estar lejos de su tierra.

El desarraigo es un dolor que se lleva en el alma cuando uno se aleja de sus raíces. Particularmente, en el santiagueño se profundiza esta condición cuando está lejos de su tierra. Y Sebastián Paz lo sufre, aunque logra apaciguar ese sufrimiento al compartir encuentros con santiagueños que viven en Barcelona.

¿Cómo enfrentaste el desarraigo?

Extraño mi provincia, pero, gracias a Dios, en Barcelona hay otros santiagueños con los que nos juntamos siempre. Es así como el desarraigo cuesta un poco menos, pero sí se extraña.

¿Qué extrañas de La Banda, tu ciudad natal?

Mi familia, los amigos, la vida social.

¿Vuelves a Santiago?

Ahora, para las fiestas de Navidad y Año Nuevo volveré a Santiago del Estero.