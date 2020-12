FÚNEBRES | 13 de diciembre del 2020

12/12/2020 - 23:49 Funebres

Fallecimientos

- Gerda Schwarz de Corvalán

- Antonio Transelino Cáceres (Guasayán)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS ALBERTO NEGRI (Chino)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/20 y espera la resurrección.

“Qué detalle Señor has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eres mi amigo”.

Su hermana María Negri, su hno. político Carlos Corral, sus sobrinos Rulo, Bebi y Rafael Corral con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA LIDIA SANDER DE RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/20 y espera la resurrección.

Sofía del C. Montesinos de Abalovich y flia, y su hijo Eduardo Antonio Abalovich y flia., acompañan con dolor el fallecimiento de la amiga y correligionaria Lidia y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA LIDIA SANDER DE RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/20 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA LIDIA SANDER DE RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/20 y espera la resurrección.

Arq. Miguel R. Mukdise y familia, participan su fallecimiento. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA LIDIA SANDER DE RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/20 y espera la resurrección.

Dr. Jorge A. Mukdise y familia, participan su fallecimiento. Las Termas.

RECORDATORIO

OCTAVIO ANTONIO FREDIANI (Kiko)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/12/09 y espera la resurrección.

Su esposa Ruth, sus hijas Romina Ma., Melisa Ma; Juan P. Paz, sus nietos Pedrito y Eva Mora, sus hermanos Sergio A. y Ma. Cristina Frediani, Miguel A. Rodríguez y también creemos que "vives" en el corazón de tus amigos, a los que recordabas a través de los deportes de Motos y Karting, pionero y apasionado corredor de estas disciplinas deportivas, recibiendo por ello premios y halagos. Es por eso que al cumplirse un año más de tu partida, rogamos al Señor te tenga entre los elegidos siempre. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

RECORDATORIO

OLGA BEATRIZ MUSE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/8/20 y espera la resurrección.

Pasaron 4 meses y recordarte en estas fechas hace que mi corazón tiemble, todos tus recuerdos a tu lado fueron especiales y llenaste mis días de una gran felicidad. Estoy segura que estás descansando en un lugar lleno de paz y desde allí puedes vernos y cuidarnos como siempre lo hiciste madre querida. Gracias mamita por todo lo que hiciste siempre por nosotros. Te amo y estarás siempre presente en mis recuerdos y en mi corazón. Tus hijos Roxana, Koky y Pia, nietos Franco, Emanuel y Morena.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

MARÍA ELIZABETH GRIMALDI DE LAGAR (Coty)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/20 y espera la resurrección.

Madre querida, abuela dulce y cariñosa, como explicar el dolor de tu ausencia. Te amamos y recordamos en cada momento de nuestras vidas, solo nos consuela saber que descansas en paz junto a tus seres queridos con la tranquilidad de la misión cumplida en esta vida y habiendo ganado un lugar especial en el reino celestial. Al cumplir 1 mes de tu partida, tus hijas y nietos, invitamos a familiares y amigos a participar de la misa que se realizará en el Pquia. Sagrado Corazón de Jesús (Sgo.) a las 20,30 hs. Besos al cielo.

RECORDATORIO

ROLANDO PETTINICCHI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/12/15 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen 5 años de tu partida al Cielo, donde hay paz y no hay dolor.

Te extrañamos mucho, te recordamos todo el día, tu familia y quien te conocía. Es por eso que estamos tranquilos, porque desde arriba velas por nosotros.

Tu señora, tus hijos Federico y Daniela, tus nietos Agustín, Belén y Elmira.

La misa se realizará a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

RECORDATORIO

MOISÉS NAVARRO (Ñato)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 13/12/69 y espera la resurrección.

Mi feliz infancia y crianza pasé con tu compañía. Mi amado abuelo padre, con tus mágicas historias y cariño infinito. Ahora para verte debo mirar al cielo y evocar tu dulce voz y tus cálidos abrazos. Te extraño con todo mi corazón. Al cumplirse 51 años de su fallecimiento, tu hija del corazón María Rosa, hijos y nietos realizarán una misa en la capilla de Santa Lucía.

RECORDATORIO

CIRA AMPARO MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/12/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse diez años de su partida a la Casa del Señor. Sus sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos y demás familiares, la recuerdan con cariño y dolor. Vivirás siempre en nuestros corazones por los ejemplos y virtudes que nos dejaste. Tu rectitud, bondad, generosidad y demás valores que adornaron tu vida. Descansa en paz en la Gloria del Señor.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Poli Nasser lamenta su fallecimiento y acompaña a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos en la oración por el descanso eterno de su alma.

CORREA VDA. DE INGRATTA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Mario Diósquez, su esposa Noemí López, sus hijos Patricia y Mario Daniel, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria.

CORREA VDA. DE INGRATTA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Marta López de Pasquali y sus hijas Cecilia, Magalí y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

CORREA VDA. DE INGRATTA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Sus primos José Rafael Ingratta, su esposa Teresa Silvia Giangreco y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LANGE DE ARANDA, ANA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Su cuñada Mirtha, su sobrino Robertino Aranda, abrazamos con el alma a su esposo Nene y sus hijos Cecilia, Fernando, Laura, Ramiro y sus respectivas flias, en este momento de profundo dolor por la partida de nuestra querida pequeña. Elevamos oraciones en su querida memoria. Sus restos recibieron cristiana sepultura en el cementerio El Descanso. Amén.

LÓPEZ, TOMAS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Dorys Noemí Martínez y familia, lamentan el fallecimento y acompañan a su hija Anita en estos dolorosos momentos. Rogando una oración en su memoria.

MELO POSE, JORGE NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Tus amigos José "Chelo" Chazarreta, Roberto "Negro" Liendo, Carlos Pithod y Fernando Bellido, te despiden con dolor y acompañan a María y Josefina en tan triste momento.

NEGRI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleciò el 11/12/20|. Personal de la DGTSE, participa con profundo pesar el fallecimiento del papá de su compañera Alejandra a quien extienden abrazo fraterno. Se eleva una oración en su memoria.

PÉREZ DE SALVADORES, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/12/20|. Su hermana política Filomena Molina de Pérez, sus hijos Raul E. Pérez Molina, su esposa Susana Ibarra, María Antonia Pérez Molina, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios, de su querida tía Tutú y ruegan una oración en su memoria y piden por su eterno descanso.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Marquesa Adriana Zurita y familia, acompañan en el dolor a la familia de la señora Lidia por su desaparición física. Que el Señor lo recoja en su gloria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Raúl Lorenzo, su esposa Claudia Gelid y su hija Luisina. Se ruega una oración en su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. César Daniel Tragant y Silvia Inés Alfano, participan con profundo dolor el fallecimiento de Lidia. Ruegan oraciones en su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Alfonso, Emilia, Federico, Priscilla y Pedro Martín Basbus, acompañan en estos momentos a su querido primo Erni.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Pedro José Basbus, Patricia Laura Turk y sus hijos Alfonso, Federico y Pedro Martin, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA(q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. José Ramón Acuña e hijos, participan el fallecimiento de la madre de su amigo Luis Rodriguez. Ruegan oraciones en su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA(q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Ing. Héctor Ugozzoli participa con profundo dolor su fallecimiento.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA(q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Arq. Patricia Legname participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en esta irreparable pérdida.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Ricardo Alfonso Aye y su esposa Lucy Valdez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Ruegan una oración en su memoria. Frías.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Juan D. Roitman y Osvaldo Trógolo y sus respetivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y correligionaria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA(q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Oscar S. (Cachín) Díaz, participa con dolor su fallecimiento.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA(q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. José Oscar Elias, acompaña a sus hijos con dolor el fallecimiento de la Sra. Lidia.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Blanca Macedo de Gómez y flia., participan su fallecimiento y despide a Lydia, la correligionaria, una luchadora incansable de ideales y convicciones con quien pude compartir la militancia con mirada de mujer. Descanse en paz.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Hugo Montenegro, su esposa Maria Cristina Azar, sus hijos y toda su familia, participan el fallecimiento de quien fue una gran dama y amiga. Estamos seguros de Dios la tiene en sus brazos.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y flia, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Luis y Arturo en este momento tan triste. Elevan oraciones en su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA(q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Ing. Carlos Massa, su esposa Mara Oliverio, sus hijos Martin y Germán Massa, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Eduardo E. López, su esposa Lia Debon, sus hijos Gabriela, Sebastián, Ramiro, Ana y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA(q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Susy Galván, despide con profunda tristeza y eterna gratitud a quien fuera una dama, ejemplo de honradez y un sinfin de virtudes. Hasta siempre "Sra. Lidia" Dios la reciba en sus brazos.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA(q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Dr. Raúl J. C. Abate, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Cecilia Ochoa y su hijo Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Arturo, Ernesto y Arturo (h). Elevan oraciones en su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Querida Lidia, dejaste un vacío difícil de ocupar, aunque tu cuerpo no esté, siempre la presencia se hará sentir .Con gran dolor recibí la triste noticia de tu partida, tantos momentos compartidos quedarán guardados en mi corazón. Amalia Gómez y su hija Valeria, acompañan a sus hijos y flia. en este difícil momento. Rogando una oración en su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Luis Eugenio Cantizano, María Fernanda Ferreira Lesyé y sus hijos Sofía y Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHWARZ DE CORVALÁN, GERDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su familia, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

UHART, SERGIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/20|. Acompaño en tan triste momento y ruego que la paz llegue pronto a su esposa Dra. Judith, su hija Laura e hijos del corazón Franco y Carlos. Ing. Agr. Teresa Pacífico.

GUTIÉRREZ, SEGUNDO PRIMITIVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/14|. Padre Nuestro que estás en el cielo, en tu nuevo aniversario, estaremos reunidos para pedir al Altísimo que tu morada siempre esté rodeada del más bello y dulce coro de ángeles junto a tus padres y hermanos. Siempre en nuestras vidas. Fuiste, sos y serás un ejemplo para nosotros. Su esposa Argentina, hijos Pocha, Chavela, Carli, Wado, Riqui y Walter, hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos te recordamos con con el amor de siempre.

LISSI, RICARDO FRANCISCO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. "Un verdadero hermano no tiene edad, tiempo o distancia... perdura siempre en el corazón". Riki querido: parece mentira que hace 2 años te fuiste al encuentro del Señor. A veces me parece escuchar tu voz o imagino tu presencia en al casa. Fuiste para mí el mayor apoyo en la vida, nunca te olvidaré, te pido que cuides de nosotros desde donde estés. Te llevará en mi corazón por siempre. Tu hermano Oki, tu hermana política Luci y sobrinos Franco y Santino.

NAVARRO, HUGO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Hoy hace ocho meses de tu partida en donde nos dejaste un vacio en nuestras vidas que lo llenamos con recuerdos alegres. Te queremos y extrañamos mucho. Tu hija Belén y tu esposa Zulema Gerez.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Llegaste a este mundo un 13 de diciembre y llenaste de alegría a toda tu flia. Luego llegaste a mi vida para llenarme de amor. Hoy no tengo tu presencia pero en mi está todo nuestro amor. Besos al Cielo. Te amo. Daniel.

CÁCERES, ANTONIO TRANSELINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su esposa, Alicia Paz, sus hijos Raúl, Jorge, Susana, Juan y Maria Cáceres, h pol nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Pedro de Guasayán. Cob. NORCEN S.R.L, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

COMÁN, JUAN DOROTEO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su esposa Lidia M. Garnica, sus hijos Gladys, Melida, Mirta, Juan, Nanci, Gustavo, Magali, Vanina, Alexis, Marcos, sus h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor. (Fernández). Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GONZÁLEZ, WALDO DANIEL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/12/2020 y espera la resurrección|. María Nina y Gabriela Piñeyro, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su colega José Gonzalez. Elevan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR DR (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Eduardo Antonio Abalovich y familia acompaña con dolor el fallecimiento del correligionario y colega diputado y ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR DR (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Eduardo C. Suárez Burgos, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR DR (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Reina Villalba de Nomura e hijos Pico, Noakisa y Vichi y sus yernos Juanjo, Graciela, Valeria y nietos Pablo, Akio, Keiko, Hiroyuki, Maria y Sahori y familia Participan con profundo dolor el fallecimiento del doctor Suarez Burgos y ruegan una oración en su memoria y que brille para El la luz que no tiene fin, su comadre Reina de Nomura (Cuca).

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR DR (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Su sobrina Liliana, su eposo Carlos, sus hijas Tatiana, Naiara y Aldana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR DR (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. "La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada es una luz celestial". Dr. Jorge Alejandro Fiad y señora participan con dolor su fallecimiento.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR DR (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Ana Gatti, sus hijos Jorge y Gabriela Zahorski, Anahi Maccio y Martina Delcré participan el fallecimiento de su primo Eduardo, Dios lo reciba en sus brazos e ilumine desde el cielo. Elevamos plegarias por el eterno descanso de su alma.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR DR (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Su cuñada Gringa Navelino y sus hijos Sonia, Luis, Eduardo Suárez Burgos y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su tío. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR DR (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Su cuñada Imelda Cejas de Suárez Burgos, sus sobrinos Mónica, Mariano, Analia e Ileana y familias participan su fallecimiento y piden a Dios y la Virgen por su descanso eterno, en la paz de Cristo. Vivirás en nuestros recuerdos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. "Señor ya esta ante ti permítele el descanso eterno y cúbrelo con tu manto". Sus familiares Yolanda López y familia, Aldo López y familia, Gringa López y familia y Coca López y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. La esperanza nos sostiene en todo momento, nos protege del desaliento. Graciela Ibáñez y Pablo Nomura y sus respectivas familias participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Cacho Leiva, su esposa Ignacia, su hija Ely y familia. Participan con profundo dolor de su fallecimiento.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Señor, ya está en tu casa, permíteme apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Negra, Cristina, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento de su amiga de toda la vida y ruegan oraciones en su querida memoria. Loreto.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompaña con dolor el fallecimiento del correligionario y ruega oraciones en su memoria.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Mario Diósquez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, haciendo llegar sus condolencias a su esposa e hijos, pidiendo oraciones en su memoria.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Francisco Soriano y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Amigos de su hija Chochi: Pely, Grillo y Buby Jacobo; y Julio Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este duro momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. "Vivió y amó sin detener el tiempo, porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Dr. Jorge Alejandro Fiad y señora acompaña en tan difícil momento a sus familiares y ruegan una oración en su memoria.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Susi Sarquisian de Oliverio, sus hijos Mara, Pini y Nito Oliverio y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Fallecio el 10/12/20|. Ing. Carlos Massa, su esposa Mara Oliverio, sus hijos Martin y Germán Massa participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba y Chonga Villalba y familia acompañan en este doloroso momento a su esposa Silveria y a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria y que Dios le dé el descanso eterno a Ramón.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Julio Walter Neder y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. La esperanza nos sostiene en todo momento, nos protege del desaliento. Graciela Ibañez y Pablo Nomura y sus respectivas familias participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.