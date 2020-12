Detuvieron al “Rengo” Almeyda, conocido narco santiagueño, ahora acusado de balear a expolicía

13/12/2020 - 00:14 Policiales

Gabriel “Rengo” Almeyda fue detenido ayer en medio de un imponente operativo -con más de cien uniformados- mientras se encontraba bebiendo con un amigo en el barrio Mariano Moreno. Está acusado de balear a un ex policía la noche del jueves, durante un asalto.

El conocido líder narco -que cumplía su pena en libertad condicional- fue arrestado ayer cuando la policía diagramó cuatro allanamientos simultáneos en los barrios Reconquista, Mariano Moreno e Independencia.

La investigación llevada adelante por la Fiscalía del Dr. Rubén Alfonzo inició cuando un suboficial retirado -de apellido Doro- intervino para evitar un asalto y recibió un disparo en el trapecio izquierdo, que por fortuna no le causó lesiones graves.

Tal como lo publicó EL LIBERAL en exclusiva en su edición del viernes 11, el uniformado se encontraba en su casa la noche del jueves 10 cuando escuchó a una mujer gritar en la vereda de su casa. Al salir a ver qué sucedía encontró a la pareja siendo amenazada por dos sujetos, uno de ellos les apuntaba con un arma.

El ex policía sorprendió por la espalda al maleante armado y lo empujó. Éste se dio vuelta y sin dudar le disparó. Por fortuna, el disparo fue arriba del corazón.

Desde entonces, la División Robo y Hurto de la Policía -dependiente de la Dirección General de Investigaciones- comenzó con las averiguaciones para dar con los ladrones. Así fue como surgió que Almeyda sería el autor del disparo.

Junto con la colaboración del Departamento de Ciber Delito, los investigadores lograron determinar dónde podría encontrarse por lo que antes del amanecer -tras un diagrama minucioso de los uniformados- ingresaron a las viviendas en forma simultánea.

En la casa del barrio Mariano Moreno, la policía ubicó al narco, quien al verse descubierto intentó huir por una ventana, pero como estaba completamente rodeado, se entregó. Al requisarlo, los investigadores le encontraron en la cintura una pistola Bersa, calibre 9 milímetros con 17 proyectiles, uno de ellos en la recámara, listo para disparar.

Además, el sujeto tenía en su poder una mochila con 127 gramos de cocaína, 992 gramos de marihuana y pastillas varias. Del resto de las otras propiedades requisadas los uniformados secuestraron 2 armas de fuego, dinero en efectivo, un motovehículo, cuatro teléfonos celulares.

Según las averiguaciones, el “Rengo” -temido hasta en el ámbito delictivo- de día permanecía en su casa y por las noches abandonaba el lugar, y, aprovechando la nocturnidad, cometía hechos delictivos.

En los inmuebles trabajó también el personal de la Dirección General de Policía Científica que realizó el levantamiento de las armas de fuego, mientras que los efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizaron las pruebas de campo de las sustancias tóxicas.

Según se supo, debido a la peligrosidad del acusado, de los operativos participaron más de cien efectivos, numerarios en las dependencias especializadas de la policía.

En 2017 amenazó con hacer “volar” su casa

Uno de los hechos más espectaculares que protagonizó el “Rengo” sucedió el viernes 4 de marzo del 2017 cuando se atrincheró en su casa del barrio Reconquista, mientras tenía a su madre amenazada y en jaque a toda la cuadra.

El peligroso delincuente había robado la pistola de un policía en los depósitos de Tribunales, y se atrincheró en una casa del barrio Reconquista y durante 10 horas amenazó con volar toda la cuadra, en avenida Solís al 1000. Almeyda se encerró en su casa, previo a apoyarle una Itaka en la cabeza a su madre. Cuando la policía fue a buscarlo, el “Rengo” creyó que era por una cuestión de drogas y decidió resistir el arresto a cualquier precio. “Váyanse porque no me importa una m... Los voy a matar a todos”, gritaba. Ni siquiera se amilanó cuando llegaron los policías del Usar, cuerpo policial para situaciones extremas. El caos y el drama por no saber cómo iba a terminar todo, duró más de 10 horas. Entrada la noche el fiscal conversó con Almeyda y logró persuadirlo. Le secuestraron las armas y la granada que tenía en su poder.

El acusado traía droga desde Salta y Corrientes a Santiago

En agosto del año 2014 el “Rengo” fue detenido cuando allanaron su vivienda de calle Solís y desagüe y un inmueble en el barrio Almirante Brown, oportunidad en la que le secuestraron 50 kilos de marihuana y 10 de cocaína en el comercio que utilizaba como fachada.

En aquel entonces, el sospechoso fue detenido y alojado en el Penal Federal de Colonia Pinto, pero luego fue beneficiado con la prisión domiciliaria producto de su discapacidad.

Mientras que en enero del 2017, logró evadir el accionar policial tras una espectacular persecución desde la zona sur hasta el centro de la ciudad, continuaba siendo buscado anoche por los investigadores, quienes revelaron que era uno de los hombres más importantes vinculados a la droga en la provincia, siendo cabecilla de una red de distribución en la zona sur de la ciudad, con nexos en las provincias de Salta y Corrientes.

Almeyda habría violado el régimen que tenía, y fue descubierto comercializando sustancia en un automóvil. Tras una larga persecución logró huir y desde entonces pesaba una orden de captura en su contra.

Al día siguiente, personal de la Dirección Drogas hacía vigilancia en cercanías al domicilio del “Rengo”, por lo que al divisarlo salieron tras él y se inició la persecución que terminó en Únzaga y Rivadavia, pero el prófugo había descendido antes en algún lugar de la zona céntrica sin que fuese advertido.

En ese entonces, las fuentes indicaban que Almeyda desde hace varios años es el cabecilla de una red de distribución de estupefacientes en la zona sur de la ciudad. Establecieron que tenía fluido trato con narcos de Corrientes y Salta. Desde el Litoral ingresaba marihuana a la provincia y desde suelo salteño recibía la cocaína, deslizaron las fuentes.