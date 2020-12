Russo se mostró molesto por el empate frente a Arsenal

13/12/2020 - 01:21 Mundo Boca

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, se mostró disconforme con la igualdad de su equipo ante Arsenal, 1 a 1 en La Bombonera, en el comienzo de la zona Campeonato de la Copa Diego Maradona.

‘Jugaron varios futbolistas que no lo hacen habitualmente y a veces pasan estas cosas. Nosotros confiamos en todos, que tienen que aprovechar estos momentos’, dijo Russo.

Y añadió: ‘En el fútbol argentino no se puede dar un centímetro de ventaja. Arsenal siempre es fuerte en la pelota parada y la aprovechó sobre el final. Me molesta no llevarme los tres puntos de la Bombonera’.

Luego hablo de la actuación del ‘Pulpo’ Diego González, que hizo su primer gol con la camiseta azul y oro: ‘Lo vimos bien, lo vamos llevando de a poco, es un jugador importante que viene de estar más de un año parado y que nos puede ser muy útil’.

Por último se refirió a los juveniles Gastón Avila y Exequiel Zeballos, que hicieron su debut desde el comienzo: ‘Los chicos también tienen que aprovechar su momento, seguir creciendo y entender cómo se juega en este fútbol’, cerró.