Alejandro Maciel: “Dos partidos de local ayudan y hay que aprovecharlos”

13/12/2020 - 01:29 Deportivo

El nuevo cuerpo técnico de Central Córdoba realizará varios cambios para recibir mañana a Godoy Cruz, desde las 19.20 y por la primera fecha de la fase complementación de la Copa Maradona. Uno de ellos será el ingreso de Alejandro Maciel, por Nahuel Banegas, quien tendrá su debut con la casaca ferroviaria.

El defensor espera aprovechar su chance y que el equipo también aproveche los dos partidos seguidos que tendrá como local, ya que en la segunda fecha recibirá a Vélez.

“La idea nuestra es ir a jugar donde sea a buscar el resultado. Ayuda los dos partidos de local y hay que aprovecharlos”, señaló Maciel.

El ex Talleres admitió que el cambio de timón no fue una situación deseada, pero le ve el lado positivo. “Son cosas que pasan y uno se tiene que acostumbrar al cambio rápido. Es algo que no nos gusta porque sabemos que la mayor responsabilidad por el tema de resultados la tenemos nosotros, pero en el fútbol argentino pasa siempre esto”, señaló.

“Pero con este nuevo cuerpo técnico estamos trabajando bien, somos bastante intensos y está bueno para el grupo. Lo bueno sería cambiar el aire y seguir preparándonos para el lunes”, agregó.

“Siempre se renuevan las expectativas. Cuando llegué el equipo ya estaba armado, pero ahora, con este cambio de cuerpo técnico, es como que empieza todo de cero y la tenemos que pelear para jugar”, concluyó.