Germán Voboril le apunta a cambiar la imagen dejada en Puerto Madr

13/12/2020 - 01:31 Deportivo

Mitre viene de una derrota en Puerto Madryn, por 4 a 2 ante Guillermo Brown. Y mañana buscará la recuperación ante Nueva Chicago, a quien recibirá en el inusual horario de las 9 de la mañana, por la tercera fecha de la Primera Nacional. El defensor aurinegro Germán Voboril habló ayer tras la práctica sobre la necesidad del equipo de ganar y recomponer su imagen.

“Estamos bien y haciendo una gran semana de entrenamientos. Jugamos contra un rival muy difícil que si bien viene de perder de una forma muy abultada, no refleja lo ocurrido en el encuentro porque lo vi al partido y es un buen equipo, juega bien. Fue un cotejo atípico lo que le pasó. Hay que estar atentos porque en cualquier momento te pueden lastimar, entonces hay que contrarrestar eso. Pero sin dudas que lo más importante es cambiar la forma del otro día, cambiar la cara, poner la cara y dejar los tres puntos en casa”, comentó.

El ex San Martín de Tucumán y San Lorenzo, entre otros equipos, insistió en mudar la actitud. “No nos fue bien en Madryn, no dejamos una buena imagen que eso es lo peor. Lo actitudinal no debe faltar nunca, la actitud y el esfuerzo no se negocian. Eso tiene que quedar marcado a fuego y demostrado dentro de la cancha. Tenemos que jugar como lo hicimos en el primer partido, volver a encontrarnos con nuestro juego. Y lo más importante es dejar los tres puntos en casa”, remarcó.

“Tenemos la ilusión de estar entre los dos primeros. Para eso tenemos que cambiar la imagen del otro día, hacer nuestro juego ante un rival complicado y ganar en casa”, concluyó.

Jornada

Ayer hubo varios partido por la tercera fecha de la Primera Nacional. Por la zona campeonato, Ferro Carril Oeste obtuvo un gran triunfo ante Deportivo Morón, por 3 a 2, en condición de visitante. En tanto, se suspendió el partido entre Sarmiento y Defensores de Belgrano, en Junín, por fallas en las torres de iluminación.

Por la Reválida, los resultados fueron: Barracas Central 1, Belgrano 0; Independiente Rivadavia 0, Guillermo Brown 0; Gimnasia de Jujuy 2, All Boys 0; Brown de Adrogué 1, Instituto 1; Santamarina 3, Chacarita 1 y Alvarado 0, San Martín de San Juan 1.