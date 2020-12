Fórmula 1: Verstappen ganó la última carrera del año

13/12/2020 - 13:56 Deportivo

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tras partir desde la “pole position”, se impuso hoy en el Gran Premio de Abu Dhabi, Emiratos Árabes, por la última fecha del año de la Fórmula 1.

El joven piloto de 23 años postergó a los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas, segundo, y del británico Lewis Hamilton, que terminó tercero en su vuelta a la categoría después de superar el coronavirus.

Win number Ⅹ for MAⅩ!



The Dutchman takes his tenth victory in F1 #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/Cwc2qBcyqO