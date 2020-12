El país tuvo 3.213 nuevos casos y, por segundo día consecutivo, registró la menor cantidad de muertes desde abril

13/12/2020 - 18:47 País

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que, en las últimas 24 horas, se registraron 98 muertes y 3.213 nuevos casos positivos de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 1.498.160 y las víctimas fatales suman 40.766

Del total de muertes, 48 son hombres y 49 mujeres. Actualmente son 3537 las personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

En las últimas 24 horas fueron realizados 21.793 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.259.194 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 93.862 muestras por millón de habitantes.

Mientras tanto, y de cara a los festejos de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno Nacional continúa haciendo recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19. Desde la página web del Ministerio de Salud, sostienen que si bien el número de casos está en descenso, todavía hay transmisión comunitaria del virus en la mayoría de las jurisdicciones del país.

“El 83% de las muertes por coronavirus se producen en mayores de 60 años y el 85% de los casos confirmados ocurren en menores de 60 años. Teniendo esto en cuenta, será fundamental disminuir al máximo los riesgos que puede implicar un mayor contacto social, particularmente con personas que pertenecen a poblaciones con mayor vulnerabilidad”, apuntan desde la cartera sanitaria.

Bajo el hashtag #CuidarteEsCuidarnos, el Ministerio de Salud pone énfasis en que las reuniones presenciales durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en las que se encuentran familias y amigos, incluidas personas procedentes de otras localidades y provincias, suponen diferentes niveles de riesgo.

“Es fundamental cuidar a las personas con factores de riesgo y mayores de 60 años, porque todavía no contamos con tratamiento efectivo. Las reuniones se deben dar en el marco de la responsabilidad, cuidados y con números limitados de personas”, advierten al tiempo que piden a los argentinos “tomar los recaudos necesarios para minimizar el riesgo de propagación del virus”.

Entre las recomendaciones que hacen piden limitar las reuniones durante los 14 días previos a las fiestas, más aún, si está previsto compartir fiestas con personas que presenten factores de riesgo, principalmente mayores de 60 años. Asimismo aconsejan que las reuniones se realicen al aire libre, en patios, terrazas, veredas y siempre garantizando que se cumpla con el distanciamiento físico pertinente para minimizar el contacto entre los asistentes. De no ser posible al aire libre, abrir puertas y ventanas para asegurar buena ventilación.

“Es preferible que las reuniones sean con convivientes, o grupo habitual de contacto (la llamada burbuja); en el caso de que haya algún miembro diferente a los contactos habituales, limitar el número de personas/grupos a lo mínimo posible”, sostienen.

En la distribución de las personas en la mesa, cena o brindis, se recomienda que aquellos convivientes, o contactos habituales, se ubiquen juntos y sin mezclar con otros grupos. No compartir vasos, cubiertos ni utensilios. No tomar de la misma botella o lata. En todo momento cumplir con las medidas de distanciamiento, uso de barbijo e higiene de manos. Si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de COVID-19, o es contacto de un caso confirmado debe permanecer en aislamiento y por lo tanto no participar de reuniones sociales ni salir de su casa, excepto para buscar atención médica.