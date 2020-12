Ecko quiere ser el “Young Golden” del trap

13/12/2020 - 20:26 Pura Vida

El cantante argentino de música urbana Ecko, que acaba de lanzar “Young Golden”, su nuevo EP donde cuenta con las colaboraciones de grandes exponentes del género como Cazzu, Amenazzy, Brytiago, Eladio Carrión y Kiubbah Malón, dijo que en estas nuevas canciones buscó “volcar todo lo aprendido en este tiempo”.

“A este EP lo vengo trabajando hace bastante como canciones individuales. En un momento decidimos formar un material y juntamos varias canciones”, contó Ecko en charla con Télam.

Ignacio Matías Spallati, nacido y criado en La Matanza, se compró un micrófono cuando vio los videos de Eminem y participó desde muy chico en las batallas de ese populoso municipio.

El futuro promisorio de Ecko hizo que Interscope, la casa matriz de Universal Music, lo fichara y lo pusiera a trabajar con los mejores productores del género.

Para dar forma a “Young Golden” convocó a varios productores. “Flow McGregor’ la hice con Papatinho, que es de los productores más grandes de Río de Janeiro y por eso cuando surgió esa colaboración automáticamente quise meterme ahí, porque sé que también hay un público muy fuerte en Brasil más allá de que no hablen nuestro mismo idioma como otros países de Latinoamérica. Después mi productor de siempre en Argentina, que se llama Mozart Musik, se encargó de hacerle unos retoques a ‘Mujer’ y también la producción completa de ‘Cama vacía’ con Cazzu. Además es mi DJ en los shows y es el pianista de mi banda. ‘Que digan lo que quieran’ la hice con los chicos de Hitlab, que se encargan de hacer muchas canciones y juntar colaboraciones y productores y de ahí surgió la idea de sumar a Brytiago y Amenazzy. En ‘Baila’ hay tres productores: uno que se llama Mike Crook que es de EE.UU., está G.O Kings Bred, con el que me hice muy amigo en Los Ángeles, y un tercero que se llama Dupri. Y por último, está un chico que se llama Kool South que también viene hace mucho tiempo con el rap y me pasó esa pista de trap para que haga ‘O.G’, que es la canción que cierra”.