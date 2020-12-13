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CARTELERA TV / 14 de diciembre 2020

A LAS 22.45 MASTERCHEF CELEBRITY.

- 20:31 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.30 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.30 ELIF (CONTINÚA)

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 FUERZA DE MUJER

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUERZA DE MUJER (CONTINÚA)

22.45 MASTERCHEF CELEBRITY

00.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 EL CLÁSICO: MITRE vs. NUEVA CHICAGO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: NICOLÁS AVELLANEDA vs. ALTE. BROWN

20.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

21.00 ARABESC

21.30 TICKET AL SHOW

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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