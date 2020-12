Al “Turco” García el reality le sirvió como terapia para seguir adelante

13/12/2020 - 20:37 Pura Vida

“Esto de MasterChef me cayó del cielo. Me vino espectacular, el cariño de la gente lo siento y me hace bien. Antes me conocía el mundo del fútbol solamente. Todo esto que me pasó, más allá de que quedé eliminado, me vino como una terapia. Me calmó”. Con esas palabras Claudio “el Turco” García confesó en el segmento “Taxife”, que conduce Robertito Funes Ugarte para Telefé, sobre su paso por el certamen gastronómico, y habló también de la existencia de un hijo extramatrimonial.

“Tengo cuatro (hijos) con la primera (esposa), uno con Mariela y otro nene más que se llama Rafael”, le dijo a Funes Ugarte en el programa de Telefé, y aclaró: “Bueno...mi señora... lo hablamos y lo aceptó. Mariela, una crack. Lo aceptó como a uno más de la familia. La verdad que chapeau”.

En su despedida de MasterChef “el Turco” había dicho que hacía 15 años él se sentía muerto. “Yo estaba 10 metros bajo tierra. Con el tema de mi adicción yo estaba para morirme...¿Y qué pasó? Me recupere gracias a mi señora que es el sostén de todo”.