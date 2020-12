Las anécdotas de Diego Maradona con los famosos no se terminan

13/12/2020 - 20:39 Pura Vida

A 20 días del fallecimiento de Diego Armando Maradona continúan saliendo a la luz gestos que él tuvo con figuras del mundo del espectáculo, que aportan comprensión a por qué caló hondo en tantas personas. No era sólo el futbolista. Esta vez fue Flavio Mendoza quien reveló unas anécdotas que lo unen al “Diez”.

Primero contó que cuando Flavio fue eliminado del Bailando lo llamó a través de una de sus exmujeres para decirle que no entendía cómo se había ido del show” porque a él lo divertía muchísimo.

“Cuando hice Stravaganza él se enteró de que yo viajé a Dubai y me llamó para decirme que si iba a para ahí no me iba a permitir que no vaya a verlo. Fui a ver un partido donde estaba él con la mujer y fue increíble su actitud conmigo”, destacó el coreógrafo.

También contó que Diego fue a ver Stravaganza al teatro y se armó un revuelo.”Yo se lo agradecí eternamente”, dijo en el programa de Mirtha Legrand que conduce Juana Viale.