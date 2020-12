Se lesionó Fernández y encendió la alarma en el “Millonario”

13/12/2020 - 22:45 Mundo River

Más allá del entretenido empate que le dejó el partido ante Argentinos Juniors, en River Plate la preocupación pasa por saber si el volante Ignacio Fernández podrá estar o no en el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay, el próximo jueves.

¿Cual es el motivo? La lesión que sufrió ayer en la espalda y que lo obligó a salir antes de la media hora de juego para evitar mayores complicaciones.

Gallardo estuvo atento a todo lo que pasó con “Nacho” y por su cabeza seguramente habrá pensado en que si hizo bien o no incluir al estratega “millonario” entre los titulares para enfrentar al “Bicho”.

Iban 29 minutos, nada más, de un partido que Fernández estuvo a punto de no jugar: hasta el sábado no estaba ni siquiera citado. Sin embargo, entrada la nochecita Gallardo eligió reservarle una habitación en la concentración del Faena. Y este domingo, al elaborar la planilla, demostró para qué: lo incluyó entre los titulares en plan de que -con minutos- recuperara su nivel, el que no ha mostrado en su esplendor en el post cuarentena. Sin embargo, lo planeado por el “Muñeco” no sólo que no funcionó: ahora, la incógnita está en saber si podrá jugar el próximo jueves en Montevideo, en la revancha de los cuartos de final de la Libertadores ante Nacional (la ida, 2-0). Aunque Gallardo tiene variantes (Carrascal, en creciente levantada; Zuculini viene jugando de interior; Sosa también fue preparado para jugar allí) no deja de preocuparle la situación de “Nacho”, cuyo semestre no está siendo el ideal.