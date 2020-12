FÚNEBRES | 14 de diciembre del 2020

14/12/2020 - 01:11 Funebres

Fallecimientos

13/12/2020

- María Lucía Mansilla (Dpto. Jiménez)

- Manuel Guillermo Rodríguez

- Miguel Elías Yazbec Jozami (La Banda)

- Luis Alberto Lobo

- Enrique Roberto Paz

- Susana Helman Agüero

- Carlos Roberto Alderete

- Lugones Toribia (La Banda)

- Verónica Jiménez (Loreto)

- César Ramón Tévez

- Isabel Apolonia Delgado (Santa María)

- Flavia Marina Carrizo de Serrano

- Iván Esteban Juárez

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

ALDERETE, CARLOS ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su esposa Rosalia Marcos, sus hijos Cecilia y Augusto Alderete, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus hermanos politicos Roger Manfredi y Maria Estela Marcos, sus sobrinos Carolina,Vittorio, Elia,María Pia y María Virginia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Hugo Bernabé Alderete Terrera, su esposa Viviana Imelda González y sus hijos Alejandro, Emilio y Fernando; sus nietos Martina, Agustin, Santino y Constanza; sus hijas políticas Yudith, Virginia y Helena participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su hermano Segundo Antonio Alderete Terrera, su esposa Ana María Meneguzzi, sus hijos Jorge yGonzalo, sus nietos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus hermanos Dra. Liliana Yoconda Alderete Terrera, Oscar Daniel Alderete Terrera y sus hijos Astor Sebastián, Daniel y Lucas participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su sobrina Elia Manfredi de Elías, su sobrino pol. Marcelo Elías e hijas Martina, Santina y Candelaria, participan con dolor el fallecimiento de su querido tío Chito y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su sobrino Alejandro Alderete González, su esposa Yudith Gramajo y sus hijos Martina y Santino participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Su prima Yolanda Gómez y sus hijas Silvia, Susana y Viviana Santillán. Elevamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su primo Walter Gómez y familia participa con dolor. Ruegan oraciones a su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus primas Tita Susy Silvia Delagdo Terrera y sus respectivas familias acompañan a su flia. en este momento difícil y doloroso para nostras su fallecimiento. Que en paz descanse.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Querido tío Chito, que descanses en paz. Su sobrino Vittorio, Karina, y sobrinos nietos Justi, Vicky, y Matteo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Dra. María Sara Sonzogni, sus hijos Daniel y Lucas Alderete Sonzogni, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho afecto. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. El consorcio del Edificio de Roca II lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. A Ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor! Dr Francisco Lescano Núñez, Prof. Noemí Farias, Mara y Guillermo, Lara y René, Marisel y Franco .y sus nietos Rosario, Martín, Francisco y Azul. Acompañamos con oraciones para la fortaleza de su familia, Rosalía, Cecilia, Augusto y nietos puedan sobrellevar este triste momento.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Daniel Terrera y familia participan el fallecimiento de nuestro querido primo y acompañan a su esposa e hijos y demás familiares en este doloroso momento.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Marta Graciela Terrera y Antonio Kinen, participan el fallecimiento de nuestro querido primo y acompañan a su esposa e hijos y demás familiares en este doloroso momento.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Zuny Terrera y sus hijos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo y Virginia Touriño y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de nuestro querido primo y acompañan a su esposa e hijos y demás familiares en este doloroso momento.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Teresita Ulibarri de Elías, sus hijos Verónica, Marcelo, Alberto y Valeria con sus respectivas familias, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su cuñada Alicia B. Marcos, sus sobrinos María Belén, Juan María,Emiliano Agustín Gómez Marcos y su sobrina politica Rocío Cevilan participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Que descanses en paz tio Chito, y brille para vos la luz que no tiene fin. Tu sobrina Carolina E. Manfredi y tus sobrinos nietos Nicolás y Franca, a quienes ayudaste a nacer, gracias y elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. El Colegio de Medicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el falleciento del Dr. Carlos Alderete, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. La promoción 1969 del Colegio San José despide con mucho cariño a su ex compañero y amigo Chito y acompaña con afecto a su familia en estos momentos de dolor.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. La promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa el fallecimiento del esposo de su querida ex compañera y amiga Rosalía y hace extensivo su cariño a sus hijos.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Carlos Cheein e Irene Coroleu, sus hijos Diego, Mónica y Virginia y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de Chito y acompañan a toda la familia Alderete. Ruegan oraciones en su memoria

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. ¡El Señor es mí luz, mí salvación! ¿A quién podré temer? Participamos con profundo dolor su partida y elevamos oraciones. CPN. Susana de Daneri, sus hijos Erika, Tania, Luis Pablo, Romina, Franco, Florencia, y nietas Zhiara, Maria Emilia, Bárbara y Zhoe acompañamos con oraciones a Rosalía, Cecilia y Augusto.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su ahijado Emilio José Alderete González, su esposa Virginia Cheein y sus hijos Agustín y Constanza participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento y Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de su matriculado y padre del Dr. Carlos Augusto Alderete. Ruegan una oración en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con dolor el fallecimiento de su colega y padre del Dr. Carlos Augusto Alderete. Ruega una oración en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus amigos de Gorriti y Jujuy: Cacho y Luis Sosa, Néstor Migueles, Coco Leguizamón, Rulo Paz, Negrin Santillán, Cacho Oller, César Suásnabar, Tito Natero participan con dolor su fallecimiento.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Zully Cardoso de Juárez, sus hijos Daniel y Sergio y respectivas familias participan con mucho dolor su muerte y ruegan oraciones en su memoria

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. "No lloren porque estoy durmiendo en los brazos del Señor " Dr Carlos Danna , Dra Silvia Floridia. Marta, Lucy y Ely . Acompañan en el dolor a su esposa Rosalía, Augusto y demás Familiares.Haciendo oraciónes a su Querida Memoria,Dr Chito Brille para Usted la Luz Eterna,Descanse en Paz!

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Tita Delgado Luciana y su hijo tomas acompaña en el dolor el fallecimiento del querido Chito. Que en paz descanse.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Sus hijos Patricia, Gustavo, Pelu, Fernando, Marcelo, Alejandro, Jorge y Andrés Serrano participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hijo Marcelo Serrano, Ana B. coronel y su nieta Ana Laura participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Su hijo Jorge Eduardo Serrano y sus nietos Paula y Benjamín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Su hijo José Fernando, Mirtha e hijos Iván y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Sus hijos Sergio, Patricia, Blanca, Fernando, Marcelo, Alejandro, Jorge y Andrés, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Sus hermanos Rosa y Pori participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Su hermana Noemí y sus sobrinas Silvana y Dra. Mariela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Sus nietos Williams, Florencia, Facundo, Santiago, Martín, Paula, Mauro, Aylen, Iván, Ignacio, Manuel, Mateo, Anita, Sofía, Alejandro, Valentín, Guada, Lautaro, Cande, Benja y Flor participan con profundo dolor su fallecimiento. Que en paz descanses abuela hermosa. Vuela alto. Gracias por el amor incondicional.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Sus nietos, nietos políticos y bisnietos Thiago y Nina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. María Laura Cardozo, sus hijos Valentín, Guadalupe y Candelaria, sus padres y hermanos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Hay quienes traen al mundo una luz tan grande... que incluso después de haberse ido esa luz permanece. José Roberto Díaz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Alberto Rojas, Elsa Lucca, Luciano, Pablo y Lucila participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Ramón Lucca y su esposa Marisa Aranda; Marcela Luca y Emanuel Cianferoni Lucca participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. La Categoría Seniors del Club Atlético Central Córdoba participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Integrante del Plantel, Sr. Jorge Colo Serrano. Eleva oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus hermanos Piti y Pirincho participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 9 hrs el día 13/12/20. Ceremonial, exequias y tanatopraxia Realizado Por Nueva Empresa Gorostiza.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus hermanos Silvia Helman y Luis C. Urtubey, Juan Carlos Helman y Blanca de la Garma; Leonor Caroli de Helman, sus respectivos hijos y nietos despiden con amor a la querida Lula. Elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus hermanos Titi y Luis César, sus sobrinos Luis y Ari; Marcela, Miguel y Santiago, sus sobrinos nietos Leandro, Facundo y Joaquín Urtubey; Jimena y Javier Estevez Urtubey; Tomás y Martín Urtubey lloran tu inesperada partida. Elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus primos Oscar, Herbert, Ana, Luis, Ma. Pia, Néstor, Susana y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Lula y acompañan con mucho cariño a sus hermanos, sobrinos y sobrinos nietos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su prima Maria Cristina Agüero Echegaray, sus hijos Cecilia Guillot, Alvaro Guillot y familia participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Descansa en paz querida Lula, vivirás para siempre en mi corazón. Gracias por tanto, te quiero con el alma. Su sobrina María Helman, su sobrino Político Néstor Martínez, sus hijos Joaquín y Candelaria participan con profundo dolor su fallecimiento.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus primos hermanos Manuel Argañarás, su esposa Marta Josefina Agüero Abal y sus hijos María Josefina y Leandro Anabalón participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo por su descanso eterno.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus primos hermanos Ana María Agüero y Luis Parra, Rosa Inés Agüero y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Manuel Ernesto (Gringo), Celia Mercedes Mercedes (Negrita), Emma Lucía y José Alejandro Ruiz, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Patricia Petros de Agüero, sus hijas Mariana y Sofía participan con dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Carmen Agüero de Manzur y sus hijos Carolina, Maria del Carmen, María Cristina de Muratore, Federico y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Zulema Elisa Abalos Gorostiaga y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Lula y elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Raúl Abalos Gorostiaga, Diana Lía Dhers y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Lula. Elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Pedro Rímini e Isabel Carol Posse y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia con mucho cariño.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Lula, siempre te vamos a recordar con una sonrisa, Cesar Albuisexh, su esposa Leisa, Abalos Reynoso, sus hijos Benjamín, Facundo y Alejo Albuixech Abalos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración por su eterno descanso.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Ricardo A. Ábalos, Silvia Reynoso de Ábalos, sus hijos, hijos políticos y nietos participan su regreso a la Casa del Padre. Descansa en paz querida Lula, te vamos a extrañar!

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus amigos de siempre: Laura, Tati y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz amiga querida.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Juan Carlos Helman, Blanca de la Garma y sus hijos Mariano y María participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Mariano Helman, Mariana Lugones y sus hijos Camila, Mariano y Augusto participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Lula. Elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Patricia Petros de Agüero y sus hijas Mariana y Sofía, participan con muchísimo dolor la partida de la querida Lula y ruegan una oración a su memoria.

INFANTE, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Su esposa Beatriz Díaz, sus hijos Miguel, Walter, Jose, Cristian, Noelia y Cintia, h pol, Nietos Gabriel, Santiago, Luana, Leonel y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad, Cob. Obra Social Municipal de la capital, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, IVÁN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus padres Rubén Campos, su Madre Silvina Juárez, sus hermanos, Gonzalo y Franco, su hijo Tiziano, amigos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 12:00 has en el cementerio de LOS FLORES, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LOBO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Sus hijos Maria Ester, Gabriela, Jesica y Claudio Lobo, h pol David, Sergio y Vicky, nietos Jesus, Luis y Mauro, su padre Hugo Rey Lobo, hermanos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. Cob. Caruso C.I.A Arg de Seguros S. A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, TOMAS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Papi a tres dias de tu partida física y dos meses de la de mi mamá, siento un dolor desgarrador en el alma. Me siento perdida... Gracias por haberme dado la vida junto a mi mami. Por favor nunca me abandones y no me dejes sola. Que en paz descanses. Te amo con toda mi alma. Su hija Ana Lucía López Cella participa con profundo dolor tu partida a la Casa de Dios.

LÓPEZ, TOMAS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Dra. Lucy Ibáñez participa de su fallecimiento y acompaña con dolor a su querida hija Anita López Cella, rogando a Dios le dé Fortaleza para afrontar tan irreparable pérdida, y una pronta y cristiana resignación. Ruega oraciones a su memoria.

PAZ, ENRIQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Su esposa: Olga Mansilla, sus hijos: Sandra, Marcela, Mariela, Viviana, Gabriela, Soledad, Javier y Gabriel, hijos políticos y nietos participan su fallec. y sus restos fueron velados e inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, MANUEL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus hijos Silvina, Claudia, Victor Manuel, José Luis Amanda, hijos pol. Carolina y Mayra, nietos Alejandro, Pablo, Gabriela, Adriana, Antonella, Tomás y Vico Leon, bisnietos Catalina y Francesco, Julieta, Descansa en paz junto a tu querida y amada esposa Mercedes. Rogamos oraciones para su partida. Caruso Seguros EMPRESA SANTIAGO.

RODRÍGUEZ, MANUEL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Hortensia Uñates Vda. de Peralta e hijos, participan con dolor el fallecimiento de su vecino don Manolo. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ VDA. DE ARANDA, DORA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/20|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, las amigas y ex compañeras de la escuela Normal " Manuel Belgrano" de su hija Marta participan con dolor su partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones en su memoria

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Luis y Pablo Pericás y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Enrique Castiglione, su esposa Debora e hijas participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de sus amigos Arturo y Luis. Ruegan oraciones por su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Irma Ise de Velarde participa con gran pesar la partida de una distinguida y apreciada dama. Acompaña a sus familiares en estos momentos de dolor.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Héctor Peralta participa con dolor el fallecimiento de su correligionaria y acompaña a sus hijos en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Luis Alberto Fernández y Ana Robles despiden con gran, dolor la partida de Lidia, una gran dama, distinguida, honesta y fiel a los ideales que milito, su casa siempre estuvo abierta a sus correligionarios. Generosa, nunca fue ajena a las necesidades que aquejaban a la sociedad y, con todo amor, ayudaba constantemente a los que necesitaban. Recordaba, siempre von gran cariño al Departamento Salavina que visitaba llevando su ayuda y veía los problemas que los aquejaban y buscando siempre solucionarlos, Pedimos cristiana resignación para sus hijos Arturo y Luis y sus respectivas familias por tan valiosa perdida.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Que el Señor te tenga en su gloria y brille para ti la luz que no tiene fin, mi querida amiga y vecina de siempre. Ana María Carlsson de Rodríguez Areal, sus hijos Analia y Ricardo, Ana María y Federico, Alberto y Angelica, nietos y bisnietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Te recordarte con mucho cariño el mismo que me brindaste, hasta pronto ya descansas en un mejor lugar. María Laura Pernigotti, Federico Boglione e hijos Catalina, Federico y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Adriana Infante del Castaño y sus hijos Valentina y Mercedes Estrada participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos con oraciones en este momento difícil.

SCHWARZ DE CORVALÁN, GERDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Dr. Virgilio Oscar Pettinichi, su esposa Eblin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TEVEZ, CÉSAR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Su esposa Marina del Valle Luna, sus hijos Mariela, Miguel, Marine, Marina, Carlos, Elias, Belén, Celeste y Abigail participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Serv. Carusro.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

UHART, SERGIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/20|. Los colegas y amigos de su esposa Dra. Judith Ochoa: Ing. Fernando Galizzi y familia, Dra. María T. Sobrero y familia, Dra. Cecilia Videla y familia, Ing. Luisa Brizuela y familia, Dra. Olga Ávila y familia e Ing. Eduardo Costas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan al Señor que lo reciba en sus brazos y dé a su alma el descanso eterno.

UHART, SERGIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/20|. Fernando Galizzi y su esposa Viviana Yanucci participan con dolor el fallecimiento del marido de su querida amiga Judith Ochoa. Acompañamos a la familia Uhart Ochoa en este difícil momento. Con la mirada puesta en Cristo Jesús, nuestro Salvador, podemos decir "Sergio ya estás en la presencia del Señor gozando de una gloriosa resurrección".

UHART, SERGIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/20|. Ing.o Matías Rafael Romaní, Ing.a María Fernanda Epstein de Romaní e Ignacito, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

UHART, SERGIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/20|. Carlos Rodolfo Epstein, Laura Mabel Vittar de Epstein y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

UHART, SERGIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/20|. Rosario Juárez y Marta Garay acompañan a Laura y a Judith en este momento de gran dolor.

CASTAÑO, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/12|. Te extraño mucho mi querido, tengo vacío mi corazón, sé que estás en un lugar celestial. Su esposa Virginia, lo recuerda al cumplirse 8 años de su partida.

CASTAÑO, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/12|. Mi Viejito hoy hacen 8 años de tu partida, mi vida ya no es la misma, te extraño demasiado, tu ausencia es notable. Orgullosa por el padre que me tocó, fuiste un ejemplo para mí, pronto nos veremos, cuando nuestro Señor lo decida. Te amo Pa, tu hija Caro.

CASTAÑO, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/12|. Te amo papi, extraño esos mates amargos. Siempre te voy amar, fuiste y serás el mejor papá. Tu hija Nanci.

CASTAÑO, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/12|. Gracias Pá, por todo lo que mi diste, te extrañaré siempre hasta el reencuentro. Te amo, tu hija Adriana.

CASTAÑO, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/12|. Ya hace 8 años de tu partida y me haces tanta falta. Fuiste mi padre y mi abuelo, nunca te olvidaré, sé que un día nos volveremos a reencontrar. Te amo abuelo y te extraño. Con cariño Tomás Nazareno Castaño.

CASTAÑO, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/12|. Si te tendría que describir con pocas palabras, serían: que has sido el mejor padre del mundo. Te extrañamos, Tu hijo Juan Carlos y familia.

PAZ, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Cumpa querido, fuiste el amigo incondicional, el compañero al que siempre le sobraba tiempo y las posiblidades para compartir los buenos y malos momentos. Con esas virtudes te recordaremos siempre. Que Dios te dé el descanso eterno. Alberto Varas, su esposa Mirta y su hijo Fernando, invitan al responso que rogando por su alma se oficiará hoy a las 9 hs. en el cementerio San Marcos, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

PAZ, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Te fuiste de forma repentina, pero tu paso por la vida, no fue en vano, dejaste un legado de amor, trabajo, sacrificio y amistad a tu alrededor y a quienes tuvimos la dicha de compartir contigo. Tu cuñado José Leiva y tu sobrino Josecito, Chuny Leiva y familia, invitan al responso hoy en el cementerio de San Marcos a las 9 hs. al cumplirse un mes de su fallecimiento.

LUGONES, TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Participan con profundo dolor, sus hijos Nanci, Adriana, Fernanda, Cesar y Diego, sus nietos y bisnietos, ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán cremados a las 8 hrs; el día 14/12/20. Ceremonial, exequias y tanatopraxia Realizado Por Nueva Empresa Gorostiza.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su esposa Marina del Valle Luna, sus hijos Mariela, Miguel, Marine, Marina, Carlos, Elias, Belén, Celeste y Abigail participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Serv. Carusro.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|.. Cr. Julio R. Marañon y su esposa Luisa E. Astún, Cr. Enrique F. Marañon y su esposa Verónica Vega lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo Miguel. Ruegan una oración en su memoria.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|.. Claudia Jozami y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Vivirás por siempre en nuestros corazones.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|.. La comisión directiva y afiliados de CALA y AMAT participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero de la agencia oficial 48 'Saitun' y ruegan oraciones en su memoria.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|.. La comisión directiva del centro social sirio libanés de la banda. Participa con profundo dolor el fallecimiento del Tesorero de la institución. Una persona que quiso mucho a esta institución.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|.. María Ester Jozami ,Lilian Jozami y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

DELGADO, ISABEL APOLONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Sus hijos, Luchi, Oscar, Adriana y Eli, h pol nietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de SANTA MARIA, COB CARUSO C.I.A ARG DE SEGUROS S.A SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DESERTI DE LLORVANDI, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Negrita Santillán y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este duro momento que les toca vivir. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

JIMÉNEZ, VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Sus hijas Iara y Melanie, su Madre, María, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de LA MELEADA DEPTO LORETO, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MANSILLA, MARÍA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus hijos Miguel, Victoria, Rito, Antonio, Dolores, Juan y Luis Jiménez. Sus hnos. Ramona, Carlos, Niña, Ramón, nietos, bisnietos y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Bobadal. Dto. Jiménez. EMPRESA SANTIAGO.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR DR (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. El presidente del Consejo Médico de Sgo. del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

SUÁREZ BURGOS, EDUARDO CÉSAR DR (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Sgo. del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.