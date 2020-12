Eugenia Tobal conmovió con una carta que escribió para su hija

14/12/2020 - 20:43 Pura Vida

A la actriz Eugenia Tobal la vida comenzó a sonreírle con la llegada de su hija Ema, quien cumplió su primer añito y motivó un emotivo texto por parte de su madre, el cual compartió a través de Instagram. “Y llegamos a los 12 meses Yo no creía cuando me decían... ‘disfrutala, mirá que pasa rápido!’ Sentía que esos primeros meses eran eternos. tenerla en mis brazos, tan chiquita, tan frágil, tan mía, no iba a pasar más... pero me equivoqué”, reconoció Tobal sorprendida por el crecimiento de su nena fruto de su relación con Francisco García Ibar, dueño de un distinguido refugio de animales. “El tiempo voló y aquí estamos disfrutando su andar veloz, sus picardías, su inteligencia, sus carcajadas, su alma libre, pura y plena...”, destacó.

Y agregó: “Mi niña angelada, protegida y amada desde el cielo con las manos de su abuela, nos llena la vida de amor. Te amo infinito hoy y siempre. Feliz vida hija!! Feliz primer año. Te amamos!!!”, cerró recordando a su madre, Ofelia, quien falleció en febrero pasado.

Como se recordará, Eugenia había perdido un embarazo mientras estuvo casada con Nicolás Cabré.