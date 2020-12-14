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CARTELERA TV / 15 de diciembre 2020

A LAS 21.00 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 20:53 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.30 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.30 ELIF (CONTINÚA)

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.00 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUERZA DE MUJER

23.30 MASTERCHEF CELEBRITY

00.45 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SABADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ºEdición)

15.30 EN ARMONIA

16.00 EL CLASICO MITRE VS.NUEVA CHICAGO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LO MEJOR DE QUIMSA QUIMSA vs.SALTA BASKET

20.00 MÁS FUTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASION POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)


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