FÚNEBRES | 15 de diciembre del 2020

- Casimira Heriberta Fernández (Loreto)

- Claudio Esteban Gerez

- Mirta Ofelia Tolosa

- Pedro Roger Scasso

- Olga Solana de las Mercedes Leguina

- Norma Isabel Jaime (Dpto. Moreno)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN FALLECIMIENTO

ING. TOMAS RAUL LOPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/20y espera la resurrección.

Desde Añatuya, la Promo 1964 de maestros de la Escuela Normal Superior Florentino Ameghino, participa con profundo dolor del fallecimiento del ex compañero, Ingeniero Tomas Raúl. Acompañan en el dolor a su hija Anita López Cella, y que brille para su padre la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA LIDIA SANDER DE RODRIGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/20 y espera la resurrección.

Ana María Serrano despide con tristeza a la querida y respetada correligionaria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO LOBO

(q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20 y espera la resurrección.

La ministra de Salud. Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud, Dr. César Monti, el coordinador general CPN Norberto Zanni y compañeros de trabajo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

INVITACIÓN A MISA

CLARA ROSA BARRAZA DE BRUNET

(q.e.p.d.) Se durmió el 14/11/20 y espera la resurrección.

Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones. Siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega. Su esposo Miguel Brunet, hijas Adriana y Silvia, invitan a la misa que se realizará en la Iglesia Cristo Rey, hoy a las 20y30 hs. con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

MATTEO VANNELLI

(q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20 y espera la resurrección.

Quien pasó por nuestras vidas y dejó luz – resplandecerá en nuestras almas por toda la eternidad. Su esposa Hilda, su hija política Alicia, sus nietos Cristian, Marcos y Alejandro, bisnietos Santiago, Benjamín e Ignacio, sobrina Lina Listorti y flia. invitamos a la misa a realizarse hoy a las 9hs en la Iglesia Catedral Basílica al cumplirse dos meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MYRIAM DEL VALLE TOME

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/12/20 y espera la resurrección.

Se fue Señor a tu encuentro, se fue en silencio, con la paz y la ternura en su mirada, se fue con la confianza depositada en Tí y con la alegría de haber cumplido su misión en esta vida.

Gracias Señor, porque tenemos la certeza que está gozando de tu infinito amor de Padre.

Tus amigas y ex compañeras Nilda Albarracín, Gladys Orellana y Alicia Roldán invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9 hs en La Catedral Basílica.

INVITACIÓN A MISA

Yolanda Figueroa (Perla)

(q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20 y espera la resurrección.

Durante tu paso por este mundo demostraste ser una mujer a la que solo le interesaba ser feliz con las personas que la rodeaban. Nos enseñaste que las cosas más simples de la vida. Son las que nos hacen más felices y que debemos luchar hasta el último día de nuestras vidas. Invitamos a la misa a realizarse mañana a las 9hs en Catedral Basílica al cumplirse un mes de su fallecimiento.

RECORDATORIO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Norma Maza de Zaiek, sus hijos, nietos y bisnietos, agradecen a quienes hicieron llegar sus muestras de cariño y respeto hacia Camilo con motivo de su fallecimiento.

Reciban junto a nuestro agradecimiento, bendiciones de nuestro Padre Celestial.

RECORDATORIO

Sgto. CÉSAR GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20 y espera la resurrección.

Gonzalito hoy hace seis meses que nos dejaste, que difícil y doloroso se nos hace asumir tu partida, pero Dios así lo quiso. Fuiste, sos y serás nuestro gran pilar, nuestro guía, con tu apoyo lograste que cada uno de tus hijos llegue a la meta que tu soñabas. Éramos felices y así te fuiste, viendo a toda tu familia cuidarte con amor. Todos te extrañamos, tu presencia era importante, tu voz y tu sonrisa ya no se escuchan, pero todo en nuestra casa nos recuerda a vos. Pasarán meses, años pero nunca dejaré de agradecerle a Dios el haber compartido más de cincuenta años. Solo nos queda seguir aprendiendo a convivir con este inmenso dolor, el de tu "ausencia", pero también con la esperanza de que algún día volveremos a encontrarnos. Mientras tanto te pedimos que nos sigas acompañan y protegiendo, simplemente "Gracias". Gracias por haber sido un excelente esposo, padre y abuelo, por haber criado a tus hijos con mucho amor y llenos de valores. Te amamos para siempre. Su esposa Norma Sayago de González, sus hijos César Daniel, Adriana y Gabriela González, hijos políticos: Karina, Aldo y Alejandro; nietos a quienes amabas tanto: Brisa, Benjamín y Benicio Medina, Lautaro González y Bautista Jugo González, ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

JORGE OMAR CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su esposa Elba Fernández, sus hijos Vanesa, Analia, Norita, Diego y Rita, sus nietos e hijos políticos elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

JORGE OMAR CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/20 y espera la resurrección.

Hermano, a un mes de tu partida te recordamos. Tus hermanos Segundo y Nora. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su prima hermana Blanca Susana Gallo Terrera vda. de Crupe, sus hijas Susana, Roxana, Adriana y Liliana, sus yernos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a su familia en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su prima hermana política Margarita Zaín Fernández de Urueña, sus hijas María Pía, María Angélica Urueña y Luis Yagüe se unen al dolor de la familia y abrazan a Negrita, a Augusto y Cecilia en estos momentos de tanta tristeza.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Rafael Antonio Canllo participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Lucky Delgado y su hijo Yito participan con profundo dolor el fallecimiento de su muy querido amigo Chito y acompañan a su familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Dr. Miguel Antonio Juarez Quiroga participa con tristeza el fallecimiento de su ex-compañero de secundaria y acompaña a sus familiares en estos momentos de pesar.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero participa y acompaña con profundo dolor el fallecimiento de su querido socio Dr. Carlos Roberto Alderete. Ruega oraciones en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Marta, Juan Carlos Leturia y sus hijos Silvina y flia, Carolina y flia., Constanza e hijas, Agustina e hijos, Juan Carlos y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Rosalía, Augusto y Cecilia en estos dificiles momentos.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Rodrigo Díaz Gil y Florencia Ibarra participan su fallecimiento y acercan sus condolencias a sus amigos Cecilia y Augusto.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Dr. R Pavón, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Dr. Chito Alderete. Eleva oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Gerencia, profesionales y personal del Sanatorio Alberdi S.R.L., participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Carlos Alderete, ex médico del Sanatorio Alberdi. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Dr. Ignacio Agustín Castiglione y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Amigos de su familia Nené Durgam de Biagioli, Eugenia Biagioli y Omar Gorini acompañan a su esposa Rosalía y a sus hijos Chechu y Augusto en este doloroso momento.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sandro Trono, Alicia Perie y sus hijos Cesar y Flavia, participan con pesar el fallecimiento de su consuegro Chito y acompañan en este triste momento a su esposa Rosalía y a sus hijos Augusto y Cecilia.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sara Inés Gutiérrez y sus hijas Mercedes y María Alejandra Perie participan el fallecimiento de Chito y ruegan por su alma que seguro estará en los brazos del padre celestial. Consuelo y amor pará Rosalía y sus hijos Augusto y Cecilia.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Velia Isabel Romero, hijos y sus respectivas familias abrazan y acompañan a Rosalia, Augusto y Cecilia en e dolor por la pérdida de nuestro amigo Chito. Que Dios les de fortaleza y que él encuentre el descanso eterno.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Velia Romero, Anabel Lema y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su amiga Rosalía e hijos ante la pérdida de su esposo y padre Chito. Que brille para él la luz que no tien fin.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Querido Dr: con el corazón en pedazos te despido...vuela en paz a los brazos de nuestro Redentor! Aquí te recordaremos siempre con el amor que sembraste en el corazón de todos tus pacientes...gracias por todo! Norma del Valle Roldán participa con profundo dolor su fallecimiento, rogando a Dios por la resignación y fortaleza para su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. El directorio, plantel profesional, y personal del Instituto de Cardiología S.R.L. participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a su hijo, Dr. Carlos Augusto Alderete en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Gerardo Di Lullo y Myriam Elizabeth Pereyra de Di Lullo; Germán Edgardo Di Lullo y Noelia Amoedo de Di Lullo, Andrea Di Lullo y Martín Abutti, Martín Alejandro Di Lullo, Luis Alberto Guantay, participan con pesar el fallecimiento del Dr. Carlos Roberto Alderete. Acompañan a su esposa Rosalía y a sus hijos Cecilia y Augusto con mucho afecto y oraciones en estos momentos de tanta tristeza

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Victor Emilio Zain y Maria Delia Jimenez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Carlos M. Jensen su esposa Laura Martínez , sus hijos Carlos y Carolina López, Laura y Carlos Rigourd , Javier y Carolina Chiericoti, Paula y Francisco jensen participan con profundo dolor su fallecimiento se ruega uña oración en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus amigos Anita Gomez Barabino, Alberto Argañaraz, sus hijos Javier, Sebastian y Victorio y sus respectivas familias acompañan con entrañable afecto a Rosalia, Ceci y Augusto y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. "Señor recibelo en tus brazos". Sus sobrinos en el afecto Maria Lourdes, Maria Romina, Jesus Maria Arce y sus respectivas familias, acompañan a Rosalia, Cecilia y augusto y familia en este momento de dolor.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Dra. Doris N. Martinez participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su flia. con mucho afecto y eleva una oraciòn en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Armando Meossi y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado; tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ella le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Te abrazamos con todo nuestro corazón, Marcelo, rogaremos al Santísimo, santa resignación para toda tu familia, tus amigos Tere, Norma, Maru, Mariela, Analia, Tere, Dori, Adry Y Claudio. Que tu mami descanse en paz.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Julia Andrade Santillán, María de los Ángeles Santillán y Marcela Herrera saludan a su hijo Alejandro y a su esposa Edith Carrizo, nietos y demás familiares en tan irreparable pérdida.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Que enorme tristeza y vacío deja su partida. Gladiz Ledesma y Victor Ramón Carrizo, acompañan a su hijo político Alejandro, esposa Edith, nietos y demás familiares en este triste momento.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. La rectora de la Escuela Normal Manuel Belgrano, Prof. Graciela Corpos de Torres, y la comunidad educativa despiden con profundo dolor a la sra. madre del catedrático de la institución Prof. Marcelo Serrano y acompañan a toda la familia en este triste momento,

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Personal docente y directivo del Jardín de la Escuela Normal Manuel Belgrano lamental el fallecimiento de la madre del prof. Marcelo Serrano acompañándolo en este difícil momento, rogando que la paz del Altísimo repose en todos sus familiares.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Pelu Santillan lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a Rosita y a sus hijos en este triste momento, que brille para ella la luz que no tiene fin.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Los vice directores de la Esc. 1240 del Bicentenario, maestros de grado, maestros especiales participan con hondo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Prof. Marcelo Serrano y a toda su familia y ruegan una cristiana resignacion. Sus restos fueron inhumados el día de ayer.

CORREA VDA. DE INGRATTA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Los compañeros de 5º año E de la Escuela Normal Manuel Belgrano acompañan con dolor el fallecimiento de la mamá de la apreciada Amalita. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, CLAUDIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus padres Claudio Gerez y María Gómez, su hija, hermanos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus primos hermanos: Guillermo, Jorge, Alicia y Roberto y sus respectivas familias comparten el dolor de su inesperada partida. Elevan oraciones a su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Raúl Alderete Palacio participa su fallecimiento. Dios la tenga en su gloria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. La promoción 64 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa el fallecimiento de nuestra querida compañera. El de hermana de la vida. Dulce, solidaria, plena de bondad por el prójimo, permanecerá siempre en el corazón de todos los que tuvimos la suerte de compartir contigo, amada Lula. Dios te tenga ya en su reino. Oraremos todos los días por ti.Te fuiste el día sagrado de la Virgen de Guadalupe, ella te recibirá con su manto. Q.E.P.D.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Amilcar, Pory, Alejandro Buenvecino y flia. ruegan por el descanso de Lula y acompañan a sus queridos amigos Tití y Luis César y flia. ante la lamentable e inesperada pérdida de su hermana. Oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su amiga Susana Cuello, David Ceruti y sus hijos Alicia, María y Adolfo, Valentina y Lucas, y Agustín y Nancy participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Margarita Zain Fernández de Urueña y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y abrazamos con mucho cariño a nuestros viejos amigos Titi y Luis César Urtubey e hijos en estos momentos de tanto dolor.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Te recordaremos siempre Lula querida! Descansa en paz amiga! Raul Garcia y Silvia Rueda y sus hijas Celeste y Belen Garcia participan su fallecimiento.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Susana Zucal, sus hijos Natalia y Enrique, Fernanda, Carolina y Martin despiden con mucho cariño a Lula.

LEGUINA, OLGA SOLANA DE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Sus hijos Eugenio, Guillermo, Jorge, Mercedes, Ani, Gustavo, Carla Adolfo. Netos y bis netos Miguel e hijos políticos. Participan de su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MARTÍNEZ DE RIVERO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Pochi de Jorge, Ana Maria de Fuster y respectivas flias. participan con dolor el fallecimiento de la querida amiga Kika y el de su esposo Domingo Rivero (q.e.p.d. 11/12/20). Acompañan a sus hijos en este momento elevando plegarias por su eterno descanso.

PEREZ, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Su hijo del corazón, Juan Alberto Mattera y familia, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Ana María Serrano y Juan Manuel Suffloni participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. "Querida Lidia, correligionaria y guía, de corazón noble y generoso, que la luz que no tiene fin brille siempre para vos". Marta Chávez de Barreira acompaña a sus ex alumnos Luisito y Arturito en tan dolorosa pérdida, elevando una oración en su querida memoria.

SAYAVEEDRA, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. Su hijo Jesus Romano, hija política Carolina Lopez, sus nietos Jorge, Rocio y Gonzalo, y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. NORCEN S.R.L, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SCASSO, PEDRO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus sobrinos Maria, Monica, Vanesa, Juan, Scasso y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio San Marcos. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SCHWARZ DE CORVALÁN, GERDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo y Elisa participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Dr. Mario Corvalán ex-socio del Sanatorio Alberdi. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SCHWARZ DE CORVALÁN, GERDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Su prima Dora Nélida Pereyra de Espeche, sus ijas Myriam del Valle y Lilyam Eddy, sus nietos Walter Gregorio Corvalan y Leandro Agustín Nóbile, participan con profundo dolor su partida al Reino Eterno, elevando oraciones en su querida memoria.

SCHWARZ DE CORVALÁN, GERDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Dr. Victor Napoleon Abdala, su esposa Chicha e hijos participan con profundo pesar el deceso de la querida amiga Gerda. Elevan oraciones en su memoria.

SEQUIERA, LIDIA AZUCENA (q.e.p.d) Falleció el 6/12/20|. "Hasta Pronto mi Ángel me quedare con tantos recuerdos buenos y malos, pero la mezcla de ellos me hicieron feliz". Sus amigos Carlos y Graciela Reynaga. Sus hijos Enzo, Vanesa, Mario, Franco y Carlitos, sus nietos Lisandro y Fausto. La recuerdan con mucho cariño sus amigos de la vida al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

TOLOSA, MIRTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus hijos Susana, Mirta, Ruben, Liliana, Marina, Mario y Claudia y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Caruso Cia. de Seg. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORTEZ, ROSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Sus hijas Claudia, Lilian y Maria del Huerto, su gran compañera Casimira, su cuñado Mario y sobrina Fatima invitan a la misa que se oficiará el martes 15/12 a las 20 hs. en la iglesia Catedral, al cumplirse 9 días de su partida. Ruegan una oración a su amada memoria.

ESPINILLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/12|. No hay árbol que dé frutos malos, al árbol se lo reconoce por sus frutos, sólo aquel que tuvo la dicha de conocerte, podrá entender cuando decimos que fuiste un ser especial, a pesar de tu corta edad "un hombre incomparable", un hijo adorable, todo un ejemplo, en cada paso, en cada acto demostrabas una grandeza difícil de igualar, donde todo lo que tocabas lo transformabas en el amor más puro. Sus padres Luis y Delia, sus hermanos Alfredo, Rita, Daniel, Cecilia y Matías, sobrinos y demás familiares lo recordamos con mucho cariño al cumplirse ocho años de su partida. Invitamos a la misa a realizarse hoy a las 9hs en la Catedral Basilíca.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|.. "El afecto y lo compartido no lo borran ni el tiempo ni la distancia". Sus primas Mary y Rossana Yazbec Jozami y sus respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento. Dios conceda consuelo y fortaleza a la familia.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Alberto Eduardo Peralta participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Miguel. Nunca te olvidaré amigo, te llevaré siempre en mi corazón. Que Dios te tenga en la Gloria y reciba resignación para toda su familia.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|.. Eduardo Jozami, su esposa Negra, sus hijas Marcia y Carla y sus respectivas flias. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|.. Berta Numa de Nader, sus hijos Pedro Enrique, Hector Ricardo y flia, María Teresa y flia. y Alicia Estela y flia. lamentan profundamente el fallecimiento del amigo de toda la vida y acompañan en el dolor a su hermana Graciela, su esposa Marina, hijos y nieto. Que descanses en paz.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|.. Toño Nattero y Familia, participan con dolor el fallecimiento de Miguel. Acompañamos a Graciela y demás familiares en este difícil trance. Oraciones.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|.. Ana Nattero y flia. participan su fallecimiento y acompañamos a nuestra hermana Graciela en este momento de dolor.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|.. Elena Jozami, Héctor Sayago y sus hijas Barbara Andrea y Paola Andrea, con muchísima tristeza despedimos a nuestro amigo de tantos años Zeitum, con la esperanza de saber que ya descansas en los brazos del Señor. Y pedimos la paz del Señor para sus familiares.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Héctor R. Barrón, su esposa, hijos, hijos políticos y nietos despiden al amigo "Saitun " con profundo dolor. Que brille para el la luz que no tiene fin.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|.. Pilo Jozami y flia., participa el fallecimiento de su ex-vecino y amigo de la calle Rivadavia y acompaña a su familia en estos tristes momentos. Rogando oraciones en su memoria.

YAZBEC JOZAMI, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Que brille para El la luz que no tiene fin". Sus amigos Chiche Casas y Cristina Rosales, sus hijos, hijo politico y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, FRANCISCO EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 15/12/09|. "Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". Han pasado once años de tu partida al Reino Celestial, pero sigues presente en nuestras vidas y aunque no podamos tenerte físicamente, seguimos sintiendo el calor de tus brazos y la ternura de tu alma, lo que hace que aunque el tiempo pase tu recuerdo nos da la fuerza y el valor para seguir transitando esta vida. Tu esposa Mary, tus hijas: María del Rosario, Francisco, Carlos, Lourdes y Oscar, tus nietos te recuerdan con amor y elevan oraciones a tu memoria.

ACUÑA, SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. "Solo mueren aquelos que son olvidados, tu amor y tu recuerdo vivirán eternamente en nuestros corazones" Sus hijos Beto, Irma y Lida, sus hijos políticos Juan Carlos y Pichón y su hija del corazón Rusa, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ACUÑA, SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. "Yo soy la resurrección, el que cree en mi aunque muera, vivirá". Sus queridos nietos: Ezequiel, Carolina, Ana Laura, Sebastian, Lorena y Peto, sus bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. La Asociación Civil "El Bochín" participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestro socio y dilecto amigo Beto Sabagh. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

FERNÁNDEZ, CASIMIRA HERIBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus hijos Monica, Walter, Daniel, Elba, Nancy, y Jimena, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JAIME, NORMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus hermanos Clementina, Valentin, Juan, Jose, Elsa, Carlos, Elba, Alberto, Mirian, sobrinos y denmás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Libertad, dpto Moreno. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MIRANDA FELIX (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20 en Buenos Aires|. Sus Hijos Noemí, Marcela, Fabián, Leonardo, Verónica y Diego, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán trasladados y sepultados en el Cementerio Cristo Redentor de Fernández.

MIRANDA FELIX (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20 en Buenos Aires|. Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe. Que el Señor lo tenga en su santa gloria. Personal directivo, docentes y maestranza de la escuela Nº 814 "Paula A. de Sarmiento" acompañan con dolor el fallecimiento del padre de la docente Marcela Miranda . Resignación para toda su familia.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Ramona Fernández, su esposo Carlos N. Gómez y su hijo Daniel participan con todo dolor su fallecimiento y acompañan a nuestra querida vecina Chochi y sus hijas, pidiendo oraciones en su memoria.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Su amigo Roberto Chelala, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Roberto Chelala S.R.L., participa con profundo dolor el fallecimiento de uno de sus primeros y más fieles clientes. Eleva oraciones en su querida memoria.