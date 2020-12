Cómo será el operativo retorno de Mirtha Legrand el próximo sábado

15/12/2020 - 20:02 Pura Vida

Después del primer “amague” de un regreso de Mirtha Legrand a la conducción de sus dos programas, allá por octubre, finalmente el próximo sábado 19, “la Chiqui” volverá al estudio de televisión, y hará lo mismo al día siguiente en su tradicional almuerzo televisado. Lo que no se sabe aún es si se hará cargo de la conducción o si por primera vez en más de medio siglo será la invitada de lujo de su nieta Juana Viale, quien a raíz de la pandemia de coronavirus, asumió el reemplazo de Mirtha cuando el 15 de marzo pasado comunicó que, por su edad, se aislaría preventivamente en su casa para cumplir con las medidas protocolares dispuesta por el Gobierno Nacional para frenar la propagación de Covid-19.

A 9 meses de aquella decisión, Mirtha está ansiosa por el retorno a la pantalla chica, aunque con el miedo propio de quien sabe que aún el coronavirus sigue entre nosotros.

Por eso, la producción del ciclo, con su nieto Nacho Viale a la cabeza, se encargaron de diagramar el operativo retorno que comenzará en la cada de la diva, adonde será maquillada y peinada por Lía Sánchez y Gladis Andrade, para que cuando llegue al canal entre en contacto con la menor cantidad de gente posible. Por esa misma razón se reducirá la presencia de asistentes en el piso desde donde salen en vivo tanto La Noche de Mirtha como Almorzando con Mirtha Legrand, programas que llegarán a su final, por lo menos por la presente temporada.

Traslado

Desde su departamento en avenida Libertador se trasladará a la productora, en el barrio de Palermo, en su auto, conducido por el mismo chofer que la acompaña hace años. Se subirá al vehículo en el garage del edificio y bajará en el estacionamiento de los estudios y de ahí a su camarín, por lo que no tendrá que pasar por la calle, según lo reflejó Teleshow.

La idea es que Mirtha esté expuesta lo menos posible.

Qué ropa lucirá

Una vez más, Mirtha Legrand se dejará vestir por un diseño de Claudio Cosano. “Es top secret”, dijo el diseñador a Teleshow y contó: “Ella siempre me da libertad total para los diseños porque le encanta mi estilo y además la visto y nos conocemos hace años. Me junté con su estilista de toda la vida, Héctor Vidal Rivas y le mandé cuatro opciones divinas de géneros junto con el diseño. Ella optó por uno, suponíamos que sería ese”.

“Me puse a armarlo, tuvo su prueba de vestuario y quedó fascinada. Es un vestido de alta costura totalmente realizado a mano y bordado en cristalería. Yo quiero que luzca divina, como la reina que es”, dijo y reveló que “está casi terminado” y él mismo en persona se lo entregará el sábado.

Así como sucede en muchos hogares argentinos, en los que las personas mayores han vuelto a ser visitadas por sus familiares, de una manera un poco más flexible, el regreso de Mirtha a la televisión estará cargado de emoción. Es la primera vez que se ausenta por tanto tiempo y que sigue sus programas desde su casa. Ya le había pasado cuando tuvo un problema en el tobillo, pero ese regreso fue más rápido.

La ansiedad la acompaña

“Se está cuidando mucho”, revelaron los allegados de Mirtha Legrand, los mismos que revelaron que la ven “ansiosa” por volver a la televisión el sábado por la noche ya que “no es fácil regresar después de tantos meses” de no estar al frente de sus programas.

No obstante, “la Chiqui” no ha perdido su disciplina para mantenerse siempre informada sobre la actualidad. Para ello, durante la cuarentena no ha dejado diario sin leer, ni se ha privado de ver televisión, sobre todo los noticieros. “Está más informada que nunca, con una memoria privilegiada y con una fuerza increíble. No se dejó vencer”, dijeron desde su entorno.