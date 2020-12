FÚNEBRES | 16 de diciembre del 2020

15/12/2020 - 21:46 Funebres

Fallecimientos

- Sergio Matías Melendres

- Ernesto Gerónimo Zanoni (La Banda)

- Aldo Lorenzo Bravo (Colonia Dora)

- César Emilio Luna Ríos (Dpto. Figueroa)

- José René Del Pino (La Banda)

- José Alberto Castillo

- Delina del Socorro Aguirres

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

INVITACIÓN A MISA

YOLANDA FIGUEROA (Perla)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/20 y espera la resurrección.

Tuvimos la fortuna de tenerte como hermana, tía y tía abuela.

Sabemos que ahora vuelas alto libre y en paz.

Invitamos a la misa a realizarse hoy a las 9hs en la Catedral Basílica al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Rogamos oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

ELIZABETH DEL VALLE GOITÍA

Se durmió en el Señor el 16/12/2018 y espera la resurrección.

"No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí.

Estoy en el viento que te acaricia.

En las estrellas que brillan de noche sobre tu hogar.

En los pajaritos que cantan en tu ventana...

Por eso no te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí...

Estoy en tu recuerdo y en tu corazón"

Hoy te recordamos a dos años de tu partida. Rogamos a quienes te quisieron una oración en tu memoria. Tus hijos Álvaro Augusto y María Luz Villalba Goitía.

INVITACIÓN A MISA

Dr. ROBERTO SANTIAGO ROJAS (Chocho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/13 y espera la resurrección.

Estás y estarás siempre en nuestros corazones. Tu esposa Addy Ravanelli, tus hijos Ana Elisa y Pablo, Marcela y Alejandro, Roberto y Carmen, tus nietos María Emilia, Juan Pablo, Victoria, Juan Cruz, Manuela, Rafaela y María Pía, nos encontraremos hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano en la misa de las 20 hs. para rogar por tu descanso en paz.

RECORDATORIO

MANUEL LIZARDO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/18 y espera la resurrección.

“El dolor, la tristeza no calma, tantos bellos momentos que vivimos, que compartimos, te extrañamos tanto, cuánta falta nos haces. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Te amamos”. Tu esposa Segunda Gorosito de Gómez, tus hijos Silvia, Sandra, Omar, José, Claudia, Ramón y sus nietos al cumplirse 2 años de su fallecimiento, elevaremos una oración en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA Y AGRADECIMIENTO

FROILÁN REINFE GUZMÁN (Chúcaro)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/12/20 y espera la resurrección.

Querido esposo y padre: te fuiste de la vida terrenal un ocho de diciembre, estamos seguros que la Virgen te cubrió con su manto y te llevó a la gloria de Dios. Nosotros desde aquí te recordamos como el hombre honrado, sencillo y humilde que fuiste y no olvidaremos tus enseñanzas. Agradecemos a quienes nos brindaron su apoyo en los momentos difíciles: Dr. Walter Frías, Dr. Gustavo Garzón, Walter Sánchez, Ana Otrera, Peña “Amigos del Ciclismo Bandeña”, Agrupación Bandera del Ciclismo, Grupo Jorge Newbery, Agrupación Ciclismo Universidad Sgo. del Estero, Asociación Sindical y Asociación de empleados del Poder Judicial, Promoción 78 de la Esc. de Comercio, vecinos de la excalle 9, compañeros de su hija del hospital Independencia, amigos y familiares que hicieron llegar sus condolencias. Se invita a la misa al cumplir 9 días de su fallecimiento, hoy 16 de diciembre a las 19,30 hs. en la Pquia. Santa Rita.

RECORDATORIO

ELIZABETH DEL VALLE PÉREZ (Pichi)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 11/7/19 y espera la resurrección.

Hermana, en el día de tu natalicio, sé que contamos con una estrella en el cielo, que nos protege de todo en esta vida. Cuando alguien que amamos se convierte en un recuerdo, ese recuerdo se convierte en un tesoro. Por siempre en el corazón de tu hermano Hugo, hermana política Estela, tus sobrinos Verónica y familia, Patricia y familia, Germán, Romina y familia y Bruno, elevaremos oraciones por su memoria.

RECORDATORIO

Dr. FRANCISCO ADOLFO RAMON VIAÑA MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/01 y espera su resurrección.

Hoy se cumplen 19 años de tu fallecimiento, profesional intachable, aun hoy tus pacientes y los que te conocieron como médico tienen un recuerdo imborrable de tu generosidad, honestidad y hombría de bien. Fuimos privilegiados al tenerte como Papá, nos marcaste el camino con tu ejemplo, tu música y tu ternura, estarías orgulloso de la familia que armaste con Mamá. Sigue tu silla vacía en la gran mesa, pero estás en cada uno de nosotros, te extrañamos.

19 años no son nada cuando del corazón se trata.

Tu esposa Estela A. de Viaña, tus hijos Francisco Adolfo, Carlos Alberto y Estela Pedemonte, José Fernando y Cecilia Traine, Silvina Estela, Javier Eduardo y Mercedes Ferreiro, María Eugenia, Ana María y Sebastián, tus nietos y bisnietos, rogamos oraciones en tu querida memoria.

INVITACION A MISA

JUAN EDELMIRO CORIA (Tito)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 16/11/20 y espera la resurrección.

Dijo Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, aunque haya muerto vivirá; y todo aquel que vive y cree en mi, no morirá jamás.” Juan 11: 25-26

Aun se nos hace muy difícil asimilar tu partida, pero comprendemos que Dios ya tenía preparada tu morada en el Cielo, aquella que con tanto amor, sencillez y humildad te ganaste en este mundo. Solo nos queda seguir aprendiendo a convivir con este dolor, el de tu ausencia, pero también con la esperanza de saber que algún día nos volveremos a encontrar. Mientras tanto, te pedimos que nos sigas acompañando y protegiendo como siempre lo hiciste.

Su esposa Olga, sus hijos Alejandro y Cristina, su hijo político Andrés y sus nietos Macarena y Guillermo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia San Francisco Solano al cumplirse un mes de su fallecimiento.

RECORDATORIO

GABRIEL EDGARDO MUJICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/18 y espera la resurrección.

A dos años y cinco meses de tu desaparición física te recordamos con amor. Tus padres Julio Argentino Mujica, Maria Ester González, sus hermanos Mariano, Karina, Natalia y sobrinos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AGUIRRES, DELINA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Su esposo Ricardo, hijos Pastor, Graciela, Jose, Maria, Lia, Lola, Clelia, Evaristo, Fabiana, Roberto, Ramon, Ricky, h. pol. nietos, bisnietos, tataranietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de V. Jiménez. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Dra. Emma Ledesma, participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Sus compañeros de Quirofano del Sanatorio Libertad: Laura, Silvia, Alejandro, Rita, Amelia, Emma Ledesma y Hector Camusso, acompañan a Augusto en este momento de dolor.

CASTILLO. JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Su esposa Nelida Jiménez, hijos Marcelo, Carlos, Ramón, Marisa, Ignacio, Antonio, Maria, Fabian, Paola, h. pol. nietos, bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de V. Jimenez. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARCÍA, NILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Escuela de Formacion Profoesional y Capacitacion Laboral Nº 31 de La Banda, personal directivo, docente, administrativo y de maestranza, participan con profundo dolor el fallecimiento de la docente Nilda Beatriz Garcia y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, NILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Su amiga y compañera Nora Orellana y su hijo Facundo Navarro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RIZO PATRON ESTAROFIL (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Se despiden con profundo dolor. Sus hijos Adelvina del Valle y Moisés Abdala. Netos, bis Netos y tataranietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de vuelta de la Barranca Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Domingo Juan (Toti) y familia, participan con tristeza el fallecimiento de la querida amiga y correligionaria y acompañan a sus hijos en este penoso momento.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle con sus respectivas familias, Mario García Hernández, su esposa Susana Julián e hijos, participan con profundo dolor la partida al reino de los cielos de la querida e inolvidable Lidia. Rogando al Todopoderoso la reciba en su morada, le dé el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Descansa en los brazos del Señor, mujer admirable, guerrera, estandarte de la UCR, ejemplo de solidaridad, compromiso y lealtad. Tu recuerdo quedará en el corazón de los que te conocimos y compartimos contigo. Hacen llegar sus expresiones de dolor a sus hijos y demás familiares.

SANDER DE RODRÍGUEZ, JUANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. José R., Isequilla participa con dolor el fallecimiento de quien fuera discipula política del Dr. Arturo H. Illia y demostrara en su trayectoria que la política es parte del Bien. Su testimonio de vida demostró el ser radical. ruega oraciones en su memoria.

SCHWARZ DE CORVALÁN, GERDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Mirta y Pamela Rigourd, despiden a una amiga de muchos años. Toda una vida desde que dejó su Alemania natal, persiguiendo su felicidad con el hombre del cual se enamoró. Nuestro sentido dolor ante su desaparición física, lamentando no haber compartido sus últimos días. Ya descansas en paz junto a Mario. Que las bendiciones de Dios te acompañen en tu viaje final.

PONCE, SERGIO WERTEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Hoy hace un mes que nos dejaste con nuestros corazones destruidos... Vuela alto, bien alto ángel de Dios... Estarás siempre presente en nuestros corazones. Tus hijos, nueras, nietos y demás fliares. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs. en Pquia. Santa Rita.

AGUIRRE, OSCAR JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/76|. Papi, gracias.... por haber estado siempre a nuestro lado por dejarnos esos bellos recuerdos, porque cerrando los ojos te vemos. Quizás has desaparecido de nuestra vida, pero nunca de nuestro corazón. Tenemos presente tu figura y siempre la tendremos, aunque ya no estás aquí entre nosotros. Tu partida, nos cambió la vida, pero mucho más lo hizo el tiempo que pasaste con nosotros a nuestro lado. Estamos tristes por tu partida. Pero nos reconforta recordarte, y recordar cada mirada, cada consejo, cada detalle que hiciste para que nuestra vida sea plena. No estás a nuestro lado, pero aún te sentimos y por eso te honramos y a diario te agradecemos todo lo que sembraste con amor y rectitud... y hoy estarías orgulloso de los que somos. Tus hijos, nietos y bisnietos, al cumplirse 44 años de su fallecimiento.

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Mi angel guardian ya hace siete meses que partiste a ese lugar hermoso, lleno de luz y paz...Aunque aqui te extrañe todos los dias yo se que de una u otra formas estas, no te dejamos de pensar tu bruja, tus hijos y nietos, deseamos que por siempre brille la luz para vos gran hombre que jamas tenga fin. Su esposa Ada, hijos y nietos, ruegan una oración en su memoria.

LISSI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Fallecio el 16/4/20|. "Cerca bien cerca, no puedes tocarme así como no puede tocarse el amor, pero si puedes sentirlo. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo, en la carita de quién ha nacido...no se puede separar lo que se ata en el corazón. Solo muere quien es olvidado. Te cuido te acompaño te protejo. No te he dejado, tan solo me adelante un poco". A 8 meses de tu pascua eterna, te recordamos y extrañamos siempre. Tu esposa, hijos y adorados nietos.

MADERA DE FERNÁNDEZ, RAQUEL ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/09|. Hoy se cumplen once años de tu partida al reino celestial. Tu esposo Manuel, hijos Laura, Raquel, Patricia Mónica, Adriana Luján y David Ariel, hijos políticos Jorge, Julio, Antonio Alberto y Carla Raquel, tus queridos nietos Agustín Alejandro, Lara Julieta, Martín Ignacio, Valentino y Dana Raquel, sufrimos tu ausencia inmensamente, porque fuiste una esposa ejemplar dedicándote de lleno al cuidado de la casa y a la educación y formación de tus hijos, para integrarse a la sociedad. te amamos y extrañamos, nos conformamos sabiendo que dejaste de sufrir y te encuentras gozando de la presencia del Señor todopoderoso, descansa en paz. Se ruega elevar oraciones en su memoria.

MANFREDI, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/67|. Padre, pasarán los años, pero nosotros te tendremos siempre presente. Sus hijos Juan D. y Manuel D. Manfredi, sus hijas politicas Norma Coronel, Graciela Ruiz, Dory Ayunta y sus nietos y demás familiares elevan oraciones por la paz de su alma.

SÁNDEZ, RAMÓN DONATO Crio. Insp. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Querido esposo, padre y abuelo, a dos años de tu partida serás eterno en nuestros corazones. Su esposa Lilia Torres, sus hijos Emilio y Noelia Sández, su hija política Gisela Aime y nietas Antonella y Jimena Sández. La llama encendida no se va a apagar por el simple hecho de que no estés más. Se ruega una oración en su querida memoria.

VIAÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO ADOLFO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/01|. Tu esposa Estela A. de Viaña, tus hijos Francisco Adolfo, Carlos Alberto y Estela Pedemonte, José Fernando y Cecilia Traine, Silvina Estela, Javier Eduardo y Mercedes Ferreiro, Maria Eugenia, Ana Maria y Sebastian, tus nietos Lourdes, Augusto y Anabella Muratore, Magdalena y Facundo Viaña Pedemonte, Francisco y Guadalupe Viaña Fenoglio, Pilar y Facundo Costas, Mariano y Martin Carballo Viaña, Agustina y Nicolás Gorkiewcz, Fernando, Santiago y Juan Francisco Viaña Traine, Mercedes, Javier, Rodrigo y Milagros Viaña Ferreiro, Agustín Cartier Viaña, Rodolfo, Josefina y Jerónimo Lo Bruno Viaña, Maria Grazia y Guillermina Viaña Chaud, tus bisnietos Valentin Viaña, Bernardita e Isabel Gorkiewcz Viaña y Juan Martin y Felipe Costas Carballo, a 19 años de tu fallecimiento te recordamos con amor y extrañamos todos los dias, elevamos oraciones en tu querida memoria.

DEL PINO, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Su esposa Nilda Isabel, sus hijos Jessica, Maximiliano, hijo pol. Mariano, nietos Benicio y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su esposa Ana Maria Bobba, sus hijos Luis, Carlos, Ana, hijos politicos Lorena, Paola, Gabriel, nietos Juan Pablo, Geronimo, Yuliano, Virginia y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia, Cob nNrcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus hermanos que nunca te olvidarán. Luis P. Zanoni (a) María Cristina Zanoni, María del Carmen Zanoni (a), participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descanso en paz. Ernesto gracias por tanto amor!

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su hermano Luis P. Zanoni (a), Marta Cuadro (a), sus sobrinos Marta (a) María José (a), Luciano (a) y sus respectivas flias (a), acompañan a la distancia con mucho dolor. Rogando oraciones en su querida memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su hermana: María del C. Zanoni de Marciotte (a), Carlos Marciotte (a), sobrinos Lucas(a), Matías (a), Luciana (a) y sus respectivas flias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su hermana: María Cristina Zanoni de Brandán, su hermano político Ricardo Brandán, sus sobrinos Carolina (a), Gabriel y Noelia con sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento, ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su prima hermana Carmen Cornet, sus hijos Hernán, Facundo, Rodolfo, Manuel, Mercedes, gerónimo, Ángela y Carmen Funes Cornet y sus respectivas familias participan y acompañan con oraciones a la familia Zanoni.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus primos hermanos Adriana Berraondo Cornet y Julio Lemme Plaghos, sus hijos Mercedes y Constantino y sus familias, participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Manuel Gómez, Estela Corte y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación a su familia.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Los "camaleones" ex compañeros de 5to. 2da. de la Esc. de Comercio Promoción '63, participan su fallecimiento y ruegan una pronta resignación a su familia.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. En este duro momento acompañamos a su familia en especial a su hijo Luis: Koki Juárez y Mónica Penapalazzo. Rogando oraciones en su querida memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Al fiel y eterno amigo en los buenas y en los malas. Duras luchas nos vieron juntos con alegrias y tristezas. Te recordaré eternamente. Carlos V. Loto y flia.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Pedro Rojas y Mónica Giménez, acompañan en el dolor a sus familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Rogamos oraciones en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompaña con dolor a la esposa e hijos del amigo y correligionario Ernesto. Ruega oraciones en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. La comisión directiva de Asoc. Mutual Solidaria de Santiago del Estero "Tarjeta total" y todos los empleados acompañamos con profundo dolor a su hijo, nuestro compañero y amigo Luis y a toda su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Milagros Feijoo, Coco Salgado y Faustino acompañan con profundo dolor a su hijo Luis y a toda su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Enrique Bonacina y Blanca Castiglione, sus hijos Constanza y Pico; Pablo y Valentina; Martin y Guadalupe, y sus nietos, acompañan con profundo dolor a su hijo Luis y a toda la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus amigos del Comite Departamental de La Banda, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Jorge Zuain y familia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sr. Iber Edgardo del Jesus Asselborn participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Fallecio el 14/12/20|. Cristian Oliva, participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos momento de profundo dolor.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Lelia Galeano de Bosque acompaña a sus amigos ante la partida del querido Ernesto y eleva oraciones en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Mario Arias, Lelia Bosque, sus hijos Oscar, Marilen y Virginia acompañan a susd amigos en este doloroso momento.

NAVARRO, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/04|. Luisi hijito querido de mi vida hoy me levante muy triste pensando en tantos años que pasaron ya de tu viaje sin retorno yo sigo esperándote, todavia no puedo encontrar el consuelo para mi vida puedo reir, cantar o bailar, pero mi alma estará llena de dolor, nunca pero nunca me imagine que esto podia pasar. Tú hijo querido eras el triunfo de nuestras vidas pero el destino se encargó de traernos tanta tristeza y dolor para nuestras vidas. Hoy a 16 años que te fuiste todos te siguen recordando solo te pido hijo mio por que vos sos mi Angel ayudame a seguir adelnte dandome mucha fuerza de voluntad y salud para tú madre y hermano. Te amo y amare por siempre tu madre Graciela y hermanos: Coco, Silvi, Ale, Cristian, Vivi y David. Invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20hs en la Iglesia La Salette.

TREJO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Querido hermano: es dolorosa tu partida inesperada, lo que nos consuela es saber que Dios dispuso que tu obra aquí en la tierra había terminado. Tu morada hoy es junto a Dios todopoderoso. Que la luz Divina te ilumine para siempre. Descansa en paz. Tus hermanas Elda Margarita y Norma del Valle Trejo, sus sobrinos Verónica, Luis e Iván, invitan a la misa a celebrarse en la Parroquia Cristo Rey hoy a las 20:30 hs con motivo de cumplirse 2 meses de su desaparición física.

BRAVO, ALDO LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Su esposa Monica Galeano, su hija Lara Bravo, su mamá Borga Bravo, sus hnos. y demas familiares sus restos fueron velados en La Martona y sepultados en el cementerio de Colonia Dora dto Avellaneda SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS tel 4219787.

LUNA RÍOS, CÉSAR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus padres Jose Antonio, Eladia Jimenez y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Pablo Dto. Figueroa. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

MELENDRES, SERGIO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su esposa Aydee (Gringa), sus hijos Estela, Graciela, Fabian, Angel, Walter, Luis, Mariela, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MIRANDA, FÉLIX CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleciño en Bs.As. el 12/12/20|. Su esposa Juana Bustamante, sus hijos Noemí, Marcela, Fabián, Leonardo, Verónica y Diego hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y sobrinos políticos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán trasladados y sepultados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Repuestos Arturo Lorente SRL participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en dolor a su familia, rogando oraciones en su querida memoria.