VIDEO | “¿Por qué carajos?”, un Stand Up con tonada colombiana que estrenará Amazon Prime Video el 25 de diciembre

16/12/2020 - 14:44 Camerino

Amazon Prime Video presenta su especial de comedia con Iván Marín, “¿Por qué carajos?” el cual se estrenará el 25 de diciembre con el reconocido comediante colombiano.

“¿Por qué carajos?” es el primer especial de Stand Up grabado por un comediante latinoamericano para Amazon Prime Video. Este estreno cierra el enorme recorrido que le llevó a ser presentado en el XI Festival Iberoamericano de Teatro, la Feria de las flores de Medellín 2008, XV Festival Abrapalabra de Bucaramanga, el V Festival de Teatro de Bogotá 2009, el I Festival Nacional de Carcajadas del teatro Nacional, y la gira nacional en auditorios de Los comediantes de la noche. Sumó más de 500 presentaciones en temporadas de los Casinos y teatros a lo largo de Colombia, además de países como El Salvador, Guayaquil, México y República Dominicana.

Iván Marín cuenta con más de 20 años de experiencia en el humor y comedia. Perteneció al elenco de Los Comediantes de la noche del canal RCN, programa que popularizó el género del Stand Up Comedy en Colombia. Grabó para Comedy Central sus 3 primeros especiales de Stand Up en Colombia y en el 2017 se convierte en la voz de Batman en la película animada “The Lego Batman Movie” para América Latina.

Este especial de comedia es parte de la lista creciente de contenido exclusivo para América Latina, la cual incluye series aclamadas por la crítica como El Presidente, Pan y Circo, La Jauría y El Juego de las Llaves, entre otras que incluyen al éxito LOL: Last One Laughing, liderado por el reconocido comediante mexicano, Eugenio Derbez.