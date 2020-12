Otra ex de Maradona habló por primera vez

16/12/2020 - 22:13 Pura Vida

Como se tratara de una serie llena de enredos, apareció ante la prensa, Laura Cibilla, la mujer que estuvo en pareja con Diego Maradona en los 90, y que tuvo un hijo con él. Al niño lo sometieron a una prueba de ADN que dio negativo, y sobre la que ella asegura que falsearon el resultado. Lo cierto es que esta mujer, que en aquel entonces tenía 21 años, y trabajaba en la disco La Diosa, contó detalles de la adicción del exastro de fútbol y de sus celos enfermizos que lo volvían violento. “Al principio eran todas historias así: flores, ositos, notitas... Era hermoso. Muy romántico. Después vino una etapa de un Diego irreconocible, violento, enfermo de celos... Al punto de no poder ir al supermercado: yo me escapaba para ir a trabajar”, rememoró en una entrevista con Teleshow. “Me decía que era el amor de su vida, que era su novia, su mujer y que no quería que nadie me mirara. Llegó al extremo de que, cuando llegaba Guillermo Coppola al lugar donde vivían, Laura no podía mirar a la cara al exrepresentante.

La relación estuvo minada por la adicción a las drogas. “Yo me enfermé mal. Y me interné un par de veces con 40 kilos... Porque consumía a la par de una persona de 80 o 90 kilos, deportista”, se sinceró asegurando que se cansó de decir “no” ante el ofrecimiento de cocaína, hasta que un día probó. Cuando quedó embarazada, la situación se complicó aun más: “Todo el embarazo lo pasé sola. Con mis padres y mis hermanos”, recordó; y dijo que Diego no la ayudaba económicamente, aunque pagó la prepaga del niño hasta los dos años. El dinero se lo daba el Dr. Alfredo Cahe, contó.

Laura estuvo con él en Cuba, donde se embarazó y de donde volvió, sin saber que esperaba un hijo, porque vio que Diego había vuelto a consumir.

El hijo de Laura tiene 17 años y, de acuerdo con su relato, no quiere saber nada con otra prueba de ADN. l