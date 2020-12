“Ante una recaída en el consumo, la familia debe entender que la adicción es una enfermedad”

16/12/2020 - 22:42 Santiago

Uno de los problemas más serios que se advirtieron durante los últimos tiempos, debido al aislamiento por la pandemia y a la época de fin de año, fueron las recaídas que sufrieron personas que consumen sustancias adictivas.

El problema acarrea a toda la familia del adicto y a su entorno social, quienes cumplen un rol sumamente importante en el proceso de readaptación, y para ello debe entender que “la adicción es una enfermedad”, según analizó el doctor Gastón Noriega, psiquiatra especialista en el tema de adicciones.

“Cuando una persona tiene un familiar con una enfermedad como puede ser diabetes, colesterol alto, leucemia o hipertensión arterial, y esta tiene una recaída, como comer algo que no debe comer, es normal que sus familiares estén allí apoyándola, incluso si debe ser internada. Sin embargo, cuando esto pasa con una persona adicta a las drogas normalmente se piensa que esta consume a propósito, que no le importa nada y que manipula a la gente de su alrededor, cuando realmente la adicción es una enfermedad”, puntualizó el profesional.

Influencia

Respecto de la influencia de la familia durante la recuperación de un adicto a las drogas, recordó que las adicciones dejan secuelas, que pueden ser leves o intensas, pero siempre que el paciente entre en proceso de tratamiento habrá un mejor pronóstico para él, “por lo que es necesario que la familia se ocupe de apoyarlo durante el proceso”.

“Durante la recuperación, si el adicto se queda solo, sin familia que lo apoye, es muy común que se sienta abandonado, perdiendo así las ganas de salir adelante, lo cual es cruel. El acompañamiento de la familia debe ser incondicional, de la misma manera que una familia apoyaría a una persona con diabetes también debe ser el acompañamiento para una persona con adicciones”, añadió.

Y enfatizó que “el daño que padece una persona adicta puede verse a nivel funcional y también a nivel biológico, ya que las neuronas sufren deterioro y muerte celular, lo que puede hacer que la persona quiera salir de esta situación, pero que no pueda hacerlo”.

“La lucha contra la adicción es cruel y larga, no solo para el adicto, sino también para la familia. Tiene muchos vaivenes debido a recaídas. Es necesario que después de una recaída, la familia lo apoye para que retome su tratamiento inmediatamente, sea por medio de terapia ambulatoria, de hospital de día, de grupos de ayuda al consumidor o en modalidad de internación”, explicó.

¿Qué produce la adicción a las drogas?

“El consumo de drogas produce una sensación de placer inmediato en nuestro organismo. Esto imprime una ‘huella’ en nuestros recuerdos de que la acción de consumir nos produjo una gran satisfacción. Se genera entonces una gran motivación para seguir consumiendo.

Cuando la persona no consume por un tiempo, el deseo de consumir prima sobre otras cosas importantes como el trabajar y el responder en la casa. Esto sucede aunque la persona no quiera. Ellos no tienen la libertad para poder llevar de nuevo las riendas de su vida de manera sencilla”, explicó el doctor Noriega. l

Los principios efectivos para salir de la adicción

Se recomiendan seguir tres principios que ayudarán a toda persona con adicciones a las drogas a salir de este cuadro:

Ser brutalmente sincero: se debe ser sincero, pero brutal y descaradamente sincero, con el profesional psiquiatra, pero también consigo mismo. Es uno de los puntos más importantes para evaluar así el progreso de la recuperación de manera correcta.

Aceptar las consecuencias de sus actos: las consecuencias pueden ser graves y traer varios puntos negativos, pero deben ser aceptadas para poder seguir.

Estar dispuesto a hacer el trabajo incómodo: hay que estar dispuesto a realizar las tareas que no son divertidas o emocionantes en medio de la recuperación, ya que estas harán que la realidad se parezca a la vida que se quiere tener. Todo profesional recomendará realizar estas tareas poco a poco para que retome su vida normal y así cumplir sus sueños con el apoyo de él y de la familia.

¿Hay personas que realmente no tienen vuelta atrás en su adicción?

El doctor Noriega considera que seguramente, “muchos han pensado que hay personas que ya no tienen vuelta atrás ya que su capacidad intelectual ha sido dañada severamente por causa de las drogas, pero esto es solo un mito ya que en estas personas, un tratamiento puede ser muy beneficioso para disminuir las consecuencias del consumo”.

“Es muy necesario difundir esta información ya que hay jóvenes que actualmente están comenzando a curiosear con el consumo de drogas y tanto la familia como él mismo pueden frenar a tiempo dicho consumo para que no llegue a convertirse en una adicción”, amplió.

Cómo actuar

Recomendó que en caso de notar que las drogas se están convirtiendo en algo necesario en la vida o que cada vez que se intenta salir de ellas se sufre una recaída que puede ser peor que la última, “es necesario acudir a un profesional de la salud mental ya que él será capaz de guiar en cada uno de los procesos para salir de la adicción a las drogas”.

“El buscar ayuda y la constancia son las dos acciones fundamentales para salir de un cuadro de adicción a las drogas”, concluyó el profesional.

El doctor Gastón Noriega es director de Clínica El Jardín y profesor de Clínica Psiquiátrica en la Facultad de Medicina de la Unse, además de desempeñarse en el equipo de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia.l