Detectan irregularidades en Selva y echan a dos empleados comunales

La Unidad Fiscal de la circunscripción Añatuya inició una investigación de oficio después de que el intendente de Selva, Enrique Bertolino, declarara en una FM local que se “detectaron irregularidades administrativas”, pero que había “decidido” no radicar denuncia penal.

El jefe comunal de la ciudad cabecera del departamento Rivadavia, al sureste de la provincia, realizó estas declaraciones a una radio local.

“Detectamos irregularidades administrativas en la municipalidad, pero elegí la vía administrativa, no la denuncia penal para evitar un escándalo”, habrían sido las palabras que utilizó Bertolino que sacudieron la tranquilidad en esa ciudad.

Al tomar conocimiento de estas declaraciones, la Fiscalía, en la figura de la Dra. María Emilia Ganem, coordinadora de la Unidad, resolvió iniciar una investigación de oficio, ya que de existir “irregularidades”, si son de tipo administrativas y hay fondos del Estado en juego, comprenden un grave delito y es obligación del intendente radicar la denuncia correspondiente.

“Tuvimos unas irregularidades, pero no me gustan los escándalos y opté por las vías administrativas y no hubo una denuncia penal. La vía administrativa es lo que corresponde hacer. Esas son las atribuciones que tiene un intendente de ciudades de tercera para actuar en estas cosas”, habría deslizado el jefe comunal.

“Se hizo una auditoría contable en la municipalidad y esta auditoría comprobó que había irregularidades. Entonces se conformó una oficina de sumario e hicimos un sumario administrativo que es lo que corresponde. Te toman declaración, te hacen preguntas. Eso determinó que dejamos cesantes a dos personas y recuperamos los fondos que estaban faltando, que ya están en el municipio”.

Ahora la Dra. Ganem solicitará los informes correspondientes a la comuna, las identidades de los empleados “cesanteados” para determinar si efectivamente existió delito alguno y en caso de constatarse, tomar las medidas legales correspondientes, velando por el patrimonio del Estado.l